Continúan los reclamos en los juzgados de Familia

La semana pasada, un hombre decidió reclamar en la sede de los juzgados de Familia porque hace 9 meses no puede ver a su hija. Este martes volvió a ese lugar de la calle Pellegrini, acompañado por abuelas, padres y otros familiares que exigen celeridad a la hora de resolver conflictos que dificultan los vínculos paterno-filiales.

Tal como pasó con el papá, este martes tampoco fueron recibidos por ninguna autoridad de la Oficina de Familia de Comodoro.

“Desde el día que nos reunimos no hemos tenido noticias. Mi abogada mandó algunos escritos para ver si responden, pero todavía no hay ninguna novedad” relató a El Patagónico el padre que hace 9 meses no puede ver a su hija por decisión de la jueza Guillermina Leontina Sosa.

“Vamos a seguir manifestándonos martes y jueves, en mi caso, y ojalá se sumen más padres porque en esta lucha no soy el único; somos un montón de personas que pasamos por la misma situación” aseguró el hombre.

“La semana pasada pedimos hablar con alguien y nos dijeron que no. Es manifestarnos afuera, pacíficamente, pero haciendo ver nuestra disconformidad con el Juzgado” concluyó.

Vale recordar que, sobre finales de agosto, abogados de Comodoro Rivadavia dejaron expuesto el delicado funcionamiento del fuero de familia en la ciudad, a cargo de cuatro jueces: Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Guillermina Sosa y Pablo Pérez.

Antes, habían denunciado retrasos en la administración de Justicia que afecta a niños, niñas y adolescentes.