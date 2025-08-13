Convocan a familias para la adopción de dos hermanos en Chubut

El Juzgado de Familia N° 1 de Comodoro Rivadavia, a través del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia de Chubut, lanzó una convocatoria pública provincial para encontrar una familia adoptiva o referentes afectivos para dos hermanos de 4 y 12 años.
La convocatoria está dirigida a personas solas o familias de cualquier configuración que deseen brindar un hogar de afecto y protección a los niños.
Requisitos y compromiso:
Las personas interesadas en asumir este compromiso deberán:
Ofrecer un entorno familiar seguro y afectuoso.
Acompañar y potenciar el desarrollo singular de cada uno de los niños.
Respetar y aceptar la historia de origen de los menores.
Cómo postularse:
Las familias o personas individuales que deseen participar de esta convocatoria tienen tiempo para postularse desde el 11 hasta el 31 de agosto de 2025. Para ello, deben enviar la siguiente documentación por correo electrónico:
Una nota simple manifestando su predisposición.
Copia del DNI.
Domicilio.
Teléfono de contacto.
La información debe ser enviada a las siguientes direcciones de correo electrónico: