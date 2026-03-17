El Juzgado de Familia N°3 de Comodoro Rivadavia y la Dirección General de Adopciones de Chubut lanzaron una convocatoria pública nacional para encontrar una familia que desee brindar guarda con fines adoptivos a un adolescente de 15 años.

Convocan a familias que quieran adoptar a un adolescente de 15 años

La convocatoria es impulsada por el juzgado a cargo de la jueza Laura Alejandra Lorenzón, y está dirigida a personas individuales o familias, sin importar su configuración, que estén dispuestas a ofrecer un hogar con afecto, acompañamiento y contención.

El adolescente cursa actualmente sus estudios secundarios y expresó su deseo de mantener el vínculo y la comunicación con su progenitora. En la actualidad se encuentra alojado en un dispositivo residencial del Sistema de Protección de Derechos de la provincia.

Desde el organismo judicial explicaron que se busca una familia que pueda acompañarlo en su desarrollo integral, brindándole cuidados, apoyo emocional y estabilidad.

Entre sus intereses, al joven le gusta el fútbol, la música urbana, el rock y los animales, especialmente las mascotas.

Cómo postularse

Las personas interesadas en ofrecerse como guardadores con fines adoptivos podrán inscribirse desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026 enviando sus datos personales y de contacto a los siguientes correos electrónicos:

[email protected]

[email protected]

La convocatoria tiene alcance nacional, con el objetivo de ampliar las posibilidades de encontrar una familia dispuesta a acompañar al adolescente en esta nueva etapa de su vida.