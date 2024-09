Convocan a marchar el 2 de octubre en defensa de la educación pública

Este encuentro con los periodistas tuvo lugar al mediodía del viernes, tras la finalización de una sesión del Consejo Superior de la UNPSJB, que, además, contó con la participación de representantes de todos los claustros, dirigentes sindicales, legisladores y funcionarios municipales.

En el marco de una conferencia de prensa encabezada por la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, se recordó que la marcha de docentes, no docentes y estudiantes se llevará a cabo en todo el país el miércoles 2 de octubre.

En Chubut, el cronograma es el siguiente: en Comodoro Rivadavia, a las 12 en la sede, desde donde se marchará por la Ruta 3 hasta la Plaza San Martín; en Trelew, la concentración será a las 17 en la sede; en Esquel, la concentración será a las 17:30 en la Plaza del Cielo; y, en Puerto Madryn, a las 16 en la plazoleta frente a la UNPSJB.

Asimismo, la rectora Blanco hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. “Los convocamos a concentrarnos el 2 de octubre a las 12 horas, para manifestar nuestro compromiso y explicar a la comunidad los motivos de nuestra movilización. La educación pública está en riesgo, y debemos defenderla por nuestros jóvenes y el desarrollo de nuestros pueblos”, señaló.

Además, destacó la presencia de legisladores nacionales y autoridades provinciales en la sesión del Consejo Superior. "Agradecemos a quienes asistieron, ya que su apoyo ha sido fundamental para las conclusiones a las que hemos llegado. Esto refleja que no estamos solos en nuestro reclamo y que contamos con el respaldo de varios sectores, incluidos sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y el Consejo Interuniversitario Nacional", expresó.

En este marco, Sol Cañumil, graduada de la UNPSJB, instó a sus compañeros estudiantes a tomar conciencia del peligro que enfrenta la continuidad de sus estudios. “La educación pública es fundamental para construir vidas más justas y dignas. Por lo tanto, es crucial que nos manifestemos y estemos presentes este 2 de octubre, apoyando el reclamo por la educación pública”, indicó.

SITUACION DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS

Gloria Herrera, secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), destacó la organización de la marcha del 2 de octubre. “En este momento, enfrentamos un ajuste brutal en nuestros salarios, con una pérdida de 50 puntos que no se recuperará. Además, muchos reclamos de los docentes no están siendo atendidos por el gobierno, por lo que es crucial que la comunidad se movilice, tal como lo hicimos el 23 de abril. Esperamos que en esta ocasión la participación sea masiva, ya que la situación es aún más grave”, afirmó.

José Giri, secretario general de la Asociación del Personal Docente, sostuvo: “Al igual que mis compañeros, hemos sufrido una pérdida significativa en nuestro poder adquisitivo. De hecho, muchos trabajadores no docentes están por debajo de la línea de pobreza, y el financiamiento se encuentra en un estado crítico. Esto, sin duda, pone en riesgo nuestra institución, no solo por la fuga de trabajadores, sino también porque no habrá recursos suficientes para su funcionamiento”.

Giri, además, invitó a toda la comunidad a acompañar la marcha, resaltando: “esta universidad es del pueblo y para el pueblo, y nuestro objetivo es garantizar que nuestros hijos y nietos puedan acceder a una educación que les permita movilidad social ascendente”.

EN DEFENSA DE DERECHOS

Elena González, miembro de la Paritaria Nacional Docente, informó sobre su participación en una reciente reunión paritaria nacional. “La reunión fue convocada con solo dos horas de anticipación. Durante el encuentro, el gobierno utilizó diversas estrategias para minimizar nuestra marcha y propuso un aumento salarial del 5% más un 1% de recomposición, lo cual es completamente insuficiente, dado que enfrentamos una pérdida cercana al 50% en nuestros salarios”.

Además, González mencionó que, según información oficial, el presidente tiene la intención de vetar la ley de financiamiento universitario. “Esto nos impulsa aún más a salir a la calle y luchar, ya que es la única forma de recuperar lo que estamos perdiendo”, indicó.