Convocatoria provincial para guarda con fines adoptivos

La convocatoria está destinada a una adolescente de 13 años, que cursa sus estudios secundarios. Le gusta dibujar, escuchar música y compartir tiempo con mascotas. Desea continuar practicando kick boxing. Es una adolescente cariñosa, responsable y con buena predisposición al vínculo.
Las personas interesadas podrán inscribirse del 20 de febrero al 20 de abril de 2026, enviando un correo electrónico con sus datos personales y de contacto a las siguientes direcciones:
Esta convocatoria se realiza en el marco del derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar que garantice cuidado, afecto y acompañamiento.