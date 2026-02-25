El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  PUERTO MADRYN
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Convocatoria provincial para guarda con fines adoptivos

El Juzgado de Familia N° 1 de Puerto Madryn, a cargo de la Dra. María Fernanda Palma, junto a la Dirección General de la Oficina de Adopciones de la Provincia del Chubut, realizan una convocatoria pública dirigida a personas monoparentales y/o personas únicas que deseen ofrecerse como guardadores con fines adoptivos.

La convocatoria está destinada a una adolescente de 13 años, que cursa sus estudios secundarios. Le gusta dibujar, escuchar música y compartir tiempo con mascotas. Desea continuar practicando kick boxing. Es una adolescente cariñosa, responsable y con buena predisposición al vínculo.

Las personas interesadas podrán inscribirse del 20 de febrero al 20 de abril de 2026, enviando un correo electrónico con sus datos personales y de contacto a las siguientes direcciones:

[email protected]

[email protected]

Esta convocatoria se realiza en el marco del derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar que garantice cuidado, afecto y acompañamiento.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico