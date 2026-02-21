Cortan el agua en las zonas Sur y Central

Será este domingo, desde las 0, por un lapso de 24 horas, con la finalidad de recuperar reservas.

Este domingo 22 de febrero, desde las 0 y por un lapso de 24 horas se interrumpirá el suministro de agua potable en las zonas Sur y Central de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, será para recuperar las reservas de Puesto La Mata.

El horario dispuesto es excepcional, debido a la interrupción prolongada del servicio que afectó a ambas zonas en los últimos días, tras la avería registrada en el acueducto del 66. No obstante, resulta necesario avanzar con la medida para normalizar la estabilidad del servicio, y retomar el cronograma de cortes estipulado para la temporada estival.