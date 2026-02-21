Se vivió la segunda edición de "Manos en la Arena"

Con amplia participación de familias, la propuesta de la Secretaría de Cultura, volvió a reunir a vecinos en la Costanera, promoviendo el trabajo en equipo, la creatividad y el disfrute del espacio público. A lo largo del año se impulsarán nuevas actividades gratuitas y accesibles para seguir fortaleciendo la vinculación colectiva.

Este viernes por la tarde, la Costanera, se transformó en un gran escenario de creatividad y trabajo en equipo con la realización de la segunda edición de “Manos en la Arena”, un encuentro familiar de esculturas en arena organizado por la Secretaría de Cultura.

Durante dos horas, de 14 a 16, distintas familias participaron de la propuesta recreativa y participativa, que convocó a grupos de entre cuatro y seis integrantes. Cada equipo, acompañado por un adulto responsable, contó con un espacio delimitado de 3 x 4 metros donde dieron forma a castillos y esculturas utilizando únicamente materiales del entorno y herramientas básicas como palas y baldes.

Al finalizar el encuentro, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la gran convocatoria y el clima que se vivió en la playa, al expresar su felicidad por la respuesta de la comunidad. “Ver a tantas familias compartiendo, creando y disfrutando del espacio público, nos confirma que este tipo de propuestas son necesarias”, expresó.

Peralta valoró además el espíritu del evento, al destacar que “Manos en la Arena no es una competencia, sino un espacio de encuentro. La idea es fomentar el trabajo en equipo, la expresión artística y el juego al aire libre, fortaleciendo los vínculos familiares y el sentido de comunidad”.

En esa línea, remarcó el valor de recuperar y habitar los espacios públicos: “La Costanera es un lugar emblemático para nuestra ciudad, y que esté llena de chicos, adultos y artistas compartiendo una tarde diferente junto al mar, es una imagen que queremos seguir promoviendo”.

La funcionaria adelantó que, desde cartera, se seguirá construyendo cultura desde lo colectivo, impulsando propuestas similares a lo largo del año, a través de la generación de espacios accesibles, gratuitos y pensados para toda la familia.

Franco, un padre que asistió con su familia, expresó que “estuvo muy divertido y fue una linda experiencia. Cuando el clima lo permite, estas propuestas son interesantes”. En tanto Luciano, desde su perspectiva de niño comentó que “nosotros estuvimos en la primera edición y hoy que participamos por segunda vez, logramos armar más castillos de arena. Me encantó mucho esto”, resumió.