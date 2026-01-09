Será este domingo por trabajos que la SCPL debe realizar en esa vía que une Kilómetro 3 con el barrio Pietrobelli.

Cortarán el tránsito en el camino del Centenario

Este domingo 11 de enero, desde las 9 y hasta las 14, por trabajos del servicio de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, se interrumpirá el tránsito en el camino del Centenario.

La interrupción afectará los siguientes tramos:

Acceso al camino del Centenario en el cruce de la Ruta 3 y con la calle Don Bosco, en Kilómetro 3.

Calle Alsina entre Código 499 y calle Misiones.

Intersección de las calles Misiones y Saavedra.

La SCPL aclaró que la interrupción queda sujeta a condiciones climáticas favorables para la realización de los trabajos.