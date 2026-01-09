Cortarán el tránsito en el camino del Centenario

Este domingo 11 de enero, desde las 9 y hasta las 14, por trabajos del servicio de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, se interrumpirá el tránsito en el camino del Centenario.
La interrupción afectará los siguientes tramos:
Acceso al camino del Centenario en el cruce de la Ruta 3 y con la calle Don Bosco, en Kilómetro 3.
Calle Alsina entre Código 499 y calle Misiones.
Intersección de las calles Misiones y Saavedra.
La SCPL aclaró que la interrupción queda sujeta a condiciones climáticas favorables para la realización de los trabajos.