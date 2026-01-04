Domingo de verano en Comodoro: el mar, protagonista desde temprano

Con temperaturas que al mediodía ya superaban los 26 grados, vecinos y visitantes aprovecharon el buen tiempo para acercarse a la costa y disfrutar de una jornada por demás agradable.

El calor comenzó a marcar el pulso del domingo en Comodoro y rápidamente se trasladó a la franja costera, donde el movimiento fue en aumento a lo largo de la mañana. Hacia las 12, el termómetro alcanza los 26 grados y el clima invita a dejar atrás la rutina para buscar alivio junto al mar.

En la Costanera, el paisaje habitual dio paso a sombrillas, reposeras y grupos de personas que se animaron al agua o practican distintas actividades acuáticas. La postal se repitie en distintos sectores de la ciudad, con familias y jóvenes aprovechando cada rayo de sol.

Si bien el pronóstico oficial anticipaba una máxima cercana a los 28 grados, las condiciones climáticas hacen prever que la temperatura podría escalar algunos puntos más durante la tarde, consolidando una jornada plenamente veraniega en la ciudad.