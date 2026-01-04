Comodoro celebra la llegada de los Reyes Magos en la Costanera

La actividad es libre y gratuita y forma parte de la agenda cultural del Municipio para este verano.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la celebración de la llegada de los Reyes Magos, que se realizará el martes 6 de enero en la Costanera local, a partir de las 20.30 horas. La llegada de los Reyes Magos está prevista para las 21.00 horas.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que “estas celebraciones forman parte de una política cultural que busca acompañar a las familias comodorenses, fortaleciendo tradiciones que tienen un profundo valor simbólico, especialmente para las infancias”.

Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia de sostener este tipo de propuestas en espacios públicos. “Luego del recorrido de Papá Noel por los barrios, la llegada de los Reyes Magos nos permite cerrar este ciclo festivo con un encuentro abierto, inclusivo y pensado para compartir en comunidad”.

Esta propuesta se suma a las actividades impulsadas por el Municipio durante las fiestas de fin de año, y da continuidad al recorrido de Papá Noel que tuvo lugar en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar la celebración a las familias y fortalecer el espíritu festivo y comunitario.