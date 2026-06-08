Calle de Manantial Rosales se llama ahora "Lalo" Álvarez

Se realizó una ceremonia encabezada por el intendente y que reunió a familiares, vecinos y amigos del periodista reconocido, junto a representantes de distintos sectores de la ciudad.

El intendente Othar Macharashvili participó este lunes de la imposición del nombre de calle José Berardo “Lalo” Álvarez en el barrio Manantiales Rosales, en homenaje a quien ejerciera el periodismo deportivo local y que fuera un referente con predicamento en la comunidad comodorense.

El acto se llevó a cabo en el marco del día del periodista, que se celebró este 7 de junio, con la presencia también de miembros del gabinete municipal, concejales, miembros de asociaciones vecinales, familiares y amigos de José “Lalo” Álvarez.

Nacido el 15 de enero de 1935 en la isla de Chiloe, Álvarez fue pionero en el periodismo deportivo de la región, formando parte del primer staff de periodistas del Diario Crónica y siendo uno de los creadores de la corrida internacional. Además, su rol como fundador de la Liga de Barrios reflejó compromiso con la inclusión y desarrollo del deporte local, convocando a numerosas familias.

Luego de más de dos décadas en Diario Crónica, continuó su carrera en El Patagónico, LU4 y Radiovisión. También fue socio fundador del Centro de Periodistas Deportivos. Falleció el 23 de junio del 2025 en Comodoro Rivadavia.

Durante el acto, el Ejecutivo Municipal destacó la trayectoria humana y profesional del homenajeado, subrayando su aporte al deporte y a la comunicación local. “'Lalo' Álvarez fue una de esas personas que dejó una huella en Comodoro. Con su pasión por el deporte y el periodismo, acompañó durante años la vida de nuestra ciudad y se ganó el cariño de toda una comunidad”, expresó Macharashvili.

“Con todo lo que hizo ‘Lalo’ para la ciudad, sin dudas fue un hacedor de generar espacios de encuentro. Para nosotros es un orgullo que haya dado el puntapié en la Liga de Barrios, con él como pionero, al igual que el Centro de Periodistas deportivos que hoy sigue adelante con la misma pasión y la misma fuerza”, agregó el intendente.

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LA VOZ DEL HIJO

Por su parte, Carlos Álvarez agradeció el homenaje a su padre. “Empezó en Crónica, pasó por distintos medios y terminó en El Patagónico. La radio también fue una parte muy importante de su vida y nosotros tuvimos la oportunidad, junto a mi hermano, de compartir con él esa pasión que heredamos”, manifestó.

En ese sentido, evocó los años en que realizaban un programa deportivo familiar en FM City. “Los domingos íbamos con mi hermano a hacer ese programa deportivo. Era una pasión que compartíamos y hoy es imposible no recordar todo eso y muchísimo más”, expresó.

Además, destacó el valor simbólico que tendrá el reconocimiento para las futuras generaciones, al expresar que “a partir de hoy este homenaje va a ser eterno. Si bien no está en este plano, está presente en cada uno de nosotros”.

Alvarez también agradeció la presencia del párroco durante la ceremonia y recordó la profunda fe de su padre. “Era una persona muy creyente. Todas las mañanas se levantaba y rezaba; por eso este acompañamiento tiene un significado muy especial para nuestra familia”, señaló.

En el marco del Día del Periodista, aprovechó la ocasión para saludar a sus colegas y reivindicar la labor de los trabajadores de prensa. “Quiero hacer extensivo el saludo a todos los periodistas y también destacar la importancia de seguir reclamando mejores condiciones laborales y no naturalizar la precarización con la que muchas veces desarrollamos nuestro trabajo”, sostuvo.

Finalmente, agradeció al intendente, a los concejales y a quienes impulsaron la iniciativa. “Va a quedar para siempre que en la gestión de Othar Macharashvili y con el acompañamiento de todo el Concejo Deliberante, la calle de mi viejito llevará su nombre para toda la vida: José Berardo Álvarez, más conocido como Lalo. Gracias eternas por estar acá”, concluyó.