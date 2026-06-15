Costa de Marfil amargó el debut de Ecuador

Le ganó 1-0 con gol de Amad Diallo en el minuto 90. El partido se jugó en el Philadelphia Stadium y correspondió a la primera fecha del Grupo E del Mundial.

Costa de Marfil derrotó sobre el final a Ecuador por 1-0 en el partido que completó la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se jugó en el Philadelphia Stadium, tuvo el arbitraje del inglés Michael Oliver, y el gol lo marcó Amad Diallo a los 45’ de la segunda etapa.

La “Tri”, dirigida por el argentino Sebastián Becaccece, estuvo cerca de abrir el marcador en varias oportunidades. En la primera etapa, John Yeboah y Alan Minda hicieron temblar el travesaño con dos remates que pudieron cambiar la historia del encuentro.

Ya en el inicio del complemento, Enner Valencia también se encontró con el palo cuando apenas transcurría el primer minuto de juego.

Cuando todo parecía encaminado hacia un empate sin goles, Costa de Marfil encontró la diferencia en el tramo final. A los 45 minutos del segundo tiempo, Amad Diallo sacó un gran remate que se metió junto al segundo poste y decretó el 1-0 definitivo para el conjunto africano.

Con este resultado, Ecuador quedó sin unidades en el Grupo E, una zona que tiene como líder a Alemania. Costa de Marfil, mientras tanto, sumó tres puntos y se ubicó en el segundo lugar de la clasificación.

En la próxima fecha, Ecuador buscará recuperarse cuando enfrente a Curazao el sábado a las 21, mientras que Costa de Marfil se medirá con Alemania ese mismo día desde las 17.