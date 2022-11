"Creo que los detuvieron por el lugar donde estaban"

"Me enteré por una filmación que los chicos estaban detenidos", dijo la madre de uno de los estudiantes detenidos mientras hacía un trabajo para la cátedra Comunicación Audiovisual de la UNPSJB sobre el polémico predio Chacras del Faro.

Sandra Nahuel, madre de uno de los estudiantes de Comunicación Social detenidos anoche en Chacras del Faro, se refirió a la llamativa captura de los jóvenes que estaban realizando un trabajo para la cátedra Comunicación Audiovisual de la carrera de Comunicación Social que se dicta en la UNPSJB, e inesperadamente fueron enviados a distintas comisarías en el marco de “una carátula dudosa”. Según la madre, “nadie les dio derecho a un llamado telefónico; a mi hijo lo pude ver dos segundos rodeado por siete policías como si fuera un delincuente”.

Luego aclaró que “no sabemos cómo fue todo. Yo le presté el auto a los chicos para que continúen con el último día del proyecto de comunicación social. Ya habían ido en otra oportunidad al mismo sitio y ayer ya se terminaba todo. El trabajo era en el Faro, alrededor del mismo y en la zona que va hacia abajo”, le dijo esta mañana a El Comodorense luego de permanecer muchas horas acompañada afuera de la comisaría de la zona norte de la ciudad.

Sobre los motivos claros de la detención, Nahuel planteó que primero les dijeron que los estudiantes “estaban rompiendo un tráiler perteneciente a YPF”, pero después afirmaron que “no se habían llevado ninguna pertenencia del lugar”.

“No comprendemos la carátula, me terminé enterando por una filmación que los chicos estaban detenidos; habían requisado a ellos y a mi vehículo sin una orden y sin testigos previos. Luego nadie les dio el derecho a un llamado telefónico desde la comisaría. Llevaban capturados desde las 20 y yo recién me enteré a las 22″, comunicó en horas de mucha tensión y desconcierto por la situación de los jóvenes.

Otra de las particularidades es que los tres chicos fueron separados y enviados a distintas seccionales, algo que a los padres les llamó profundamente la atención. “Nunca me dejaron ver a mi hijo en Km.8 hasta que después afirmaron que le iban a hacer una revisión médica, para luego separarlos a Elías y a Leonel a la Seccional Tercera y a Barril a la Séptima. Ellos dicen que no tenían lugar en las comisarías”, señaló.

“A eso de las cuatro de la mañana lo vi dos segundos, rodeado de seis o siete policías. Le di un abrazo, le entregué agua y un pedazo de pan porque no había comido nada desde el mediodía. También le di un cubrecama porque estaba con mucho frío”, detalló la madre entre la angustia y la bronca.

Con claras críticas al accionar de la policía –que fue convocado por el guardia de seguridad del emprendimiento privado Chacras del Faro-, aseguró que no les dieron permiso para constatar que los jóvenes estudiantes de la universidad estaban en buen estado.

“El destrato para con los padres fue tremendo, uno de ellos vino con un abogado y no le permitieron verlo. Yo no me iba a mover hasta ver a mi hijo, pero ahí fue cuando lo vi rodeado de policías“, lamentó.

Nahuel dijo que la mamá de otro de los detenidos sufrió una descompensación en la comisaría Séptima por todo lo ocurrido y que, a pesar de eso tampoco le dejaron ver a su hijo.

Por último, y presentando uno de los probables motivos de la detención de los tres jóvenes, la madre del estudiante expresó: “creo que el motivo de la detención tiene que ver con el lugar en donde estaban y no con lo que estaban haciendo. Todo el mundo conoce a Elías y su forma de ser; no es para que sea esposado; el destrato fue tremendo. Se supone que la policía está para cuidarnos y no para esto”, concluyó.