Crisis en Los Palmeras: Cacho Deicas confirmó su salida y se tensa la continuidad del grupo

La interna en Los Palmeras quedó expuesta luego de que Rubén “Cacho” Deicas, uno de los fundadores e históricos cantantes del grupo, confirmara su salida de la banda tras varios meses de tensiones con el resto de los integrantes, en especial con Marcos Camino. La situación se desencadenó luego del grave problema de salud que atravesó Deicas en enero pasado, cuando fue internado de urgencia, hecho que, según fuentes cercanas, marcó un quiebre definitivo en la relación interna de la formación.

En sus redes sociales, el propio Deicas compartió un video donde relató que, con autorización médica, intentó reincorporarse a los ensayos, pero sólo fue recibido por un integrante del equipo de producción. Además, afirmó que se le impusieron condiciones para su regreso, como la restricción en el uso de sus redes sociales, a las cuales se negó.

Mientras tanto, el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer nuevos detalles sobre la disputa. “Ellos dicen que Cacho no puede ejercer artísticamente, pero a mí me aseguran que eso es falso”, comentó en su programa Mitre Live. Y agregó: “El conflicto comenzó el 28 de enero, el mismo día en que Cacho cumplía años. Fue la última vez que se reunió con Marcos Camino, quien, según dicen, quiere jubilarlo”.

Etchegoyen también denunció que Deicas no tiene acceso a la información financiera del grupo y que habría solicitado datos que aún no le fueron entregados. En cuanto al futuro de la banda, advirtió: “El 50% del nombre Los Palmeras pertenece a Rubén, y si él no da su aprobación, el grupo no puede seguir”.

Desde el entorno de Deicas sostienen que jamás pidió desvincularse ni disolver la banda, y que fue su médico quien, en mayo, comunicó que sólo podía realizar dos shows por mes, aumentando la actividad a medida que mejorara su salud. “La familia de Cacho asegura tener pruebas suficientes para contradecir todo lo que sostuvo Camino en el comunicado oficial”, concluyó el periodista.

Así, mientras se aguarda una resolución formal del conflicto, la continuidad de uno de los grupos más emblemáticos de la música tropical argentina permanece envuelta en incertidumbre.