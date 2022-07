Críticas a Cittadini por la inactividad del Comité de Cuenca

El titular del Instituto Provincial del Agua no convocó al Comité de Cuenca del Río Senguer durante el primer semestre de 2022 pese a la situación crítica que vive la región. "Parece que no conoce la normativa y, si la conoce, parece que hace oídos sordos", cuestionó la concejala Digna Hernando.

En este marco, la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia estuvo marcada por críticas al titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, por su falta de compromiso con la región.

“Por más que estemos en invierno y el consumo de agua haya disminuido, en realidad lo que todos tenemos claro, es que las obras que deben hacerse para solucionar la crisis hídrica, no se están haciendo”, cuestionó la concejala de Juntos por el Cambio, Digna Hernando.

“Ningunos de los aspectos que quedaron planteados en agosto del año pasado cuando se aprueba la emergencia hídrica en la provincia fueron cumplidos. En esos compromisos se planteaba la obligatoriedad de la realización de las reuniones del Comité de Emergencia Hídrica y la respuesta de Cittadini fue que al intendente le corresponde elegir un representante”, agregó.

“Según Cittadini esa solicitud fue enviada en septiembre del año pasado al municipio y que, a la fecha, no ha designado ninguna persona para que represente a una persona en el Comité de Emergencia Hídrica. De esta manera, Cittadini justifica que como no está designado el representante, la reunión no se hace”, criticó.

Asimismo, la concejala manifestó que el titular del IPA aseguró que el Comité de Cuenca se volverá a reunir en agosto. “La verdad que claramente demuestra que no conoce el estatuto ya que la reunión del primer semestre no se ha convocado y esto viene pasando desde que él asumió. El año pasado tampoco se convocó a las dos reuniones que se deben realizar. Esto cuando estamos en una situación donde la misma provincia declara la emergencia hídrica y cuando todos sabemos las problemáticas que hemos tenido con el agua”, cuestionó.

“Los temas sean tratados con la seriedad que corresponde. Los funcionarios que están a cargo parecen no conocer la normativa y en el caso de conocerla hacen oídos sordos a la que esta determina. Una vez reiteramos el pedido para que Cittadini cumpla con sus obligaciones. Y que cumpla con las obras que prometió con la emergencia hídrica”, subrayó Hernando.