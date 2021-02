Críticas a Linares por su postura sobre la zonificación

Marina Barrera, dirigente del PJ del Chubut y ex presidenta comunal de Las Plumas, realizó consideraciones sobre el documento difundido el martes que expresa la posición del PJ provincial sobre el tratamiento del proyecto de Zonificación para la Meseta central de la provincia, diciendo que “estamos totalmente en contra de lo que ha expresado el presidente del partido. Sí es tiempo de apuro porque la meseta pasa una situación muy desesperante”.

Barrera, quien es congresal nacional del partido, se refirió al título del documento que dice “No es tiempo de apuros”. En declaraciones a la emisora LU17, la dirigente agregó: “analizando el documento, creemos que tampoco tiene muchos argumentos sólidos. Se expresa con frases hechas que analizándolas no llevan a un puerto claro. Por ejemplo, nos dicen no al proyecto porque no tiene licencia social y ese argumento se lo refutamos porque la licencia social es un concepto técnico que requiere que las comunidades cercanas conozcan el proyecto al detalle y lo acompañen. Es una película completa, no una foto”.

Barrera continuó sus críticas al documento señalando que “dice ‘la voluntad popular’. ¿De dónde? O que ‘Chubut ya decidió’. ¿Cuándo? Si quieren hacer prevalecer el plebiscito del año 2003, cuando decidió Esquel, la meseta no participó”.

Consultada sobre cómo queda posicionado el presidente del PJ provincial, Carlos Linares, frente a esta situación, la exintendenta señaló que “la iniciativa de impulsar minería está respaldada por el gobierno nacional, mediante el Plan Estratégico de Desarrollo Minero que propone Alberto Fernández. No entendemos por qué cuando gobernaba Macri, cuando vino Aranguren, Linares junto a muchos intendentes estuvieron en esa Cumbre pidiendo por minería y ahora que gobierna el peronismo no. No se entiende esta posición de negarse a apoyar este proyecto que tanto se necesita”.

“Linares habla de la falta de diálogo, pero debería decir realmente por qué no apoya. ¿Cuáles son los verdaderos motivos políticos o electorales por los que no quiere apoyar el proyecto?”, cuestionó Barrera, y reclamó: “Nosotros, que estamos militando en el interior, necesitamos a alguien que esté aportando y defendiendo los intereses de la Meseta porque la Comarca incluye departamentos que en la zonificación han quedado afuera (Mártires, Paso de Indios, Languiñeo y Cushamen). Esos departamentos necesitan una protección, un acceso diferenciado al trabajo si se habilita la minería. El presidente de nuestro partido debería ser el primero que tendría que estar defendiendo los intereses de toda la Meseta”.

“LA GENTE SE TIENE QUE IR”

La dirigente justicialista añadió también que “los compañeros de la Meseta se expresaron en una nota la semana pasada porque no están siendo representados. Si nuestro partido no escucha a los referentes locales, estamos en serios problemas”.

Finalmente, como exmandataria de Las Plumas expuso la situación de su localidad: “Hay mucha gente con expectativas de acceder a un trabajo estable. En las localidades pequeñas es un minúsculo grupo de empleados estatales; la actividad ganadera ha disminuido y no hay trabajo… la gente se tiene que ir. Por eso es que nosotros estamos alentando la instalación de esta industria que puede generar empleo para mucha gente”.