En un remoto pueblo, los hermanos Pedro y “Jimi” Yazurlo descubren a un hombre poseído por un demonio y a punto de desatar el horror que lleva dentro de sí. Pero cuando intentan detenerlo, sólo consiguen acelerar el proceso y desatar un horror que puede ser mucho más aterrador si saliera del lugar y llegara a una zona más poblada.

Desde su debut con “La Última Puerta” en 2007, Demián Rugna ha deslumbrado en el género de terror. Su visión oscura y perturbadora ha trascendido fronteras, llevando sus películas al mercado internacional. A través de obras como “Malditos Sean!” y “Aterrados”, Rugna ha consolidado su lugar en la escena del cine de terror, capturando la atención de cineastas de renombre como Guillermo del Toro. “Cuando Acecha la Maldad” no sólo se ha alzado con el premio a la Mejor Película en el Festival de Sitges, el principal evento de cine fantástico a nivel mundial. La película se convirtió en la primera de la región en recibir el galardón en 56 años de historia del festival. Este logro no solo honra el talento de Rugna, sino que también proyecta a la cinematografía latinoamericana a nivel internacional.

El impacto de “Cuando Acecha la Maldad” no se limita a las fronteras de Argentina. La película se ha estrenado en más de 600 salas de los Estados Unidos, demostrando su capacidad para cautivar a audiencias de todo el mundo. Con un impresionante 97% de aprobación en la página Rotten Tomatoes, se perfila como una de las sorpresas cinematográficas del año. No sólo es un logro personal para Rugna. También es un hito para la cinematografía latinoamericana. “La escribí en 2019”, cuenta. “Después nos cayó la pandemia. Y cuando recién empezó a despejarse, pudimos filmarla. Por suerte, todo lo ambicioso del guión original está en la película. La verdad es que me puse muy firme con lo que quería hacer. Tiene tres o cuatro escenas súper ambiciosas para una película argentina y lo logramos. No dejé nada afuera”.

“La premisa fue hacer una película de terror que le cause algo al espectador: angustia, miedo o que lo haga pensar”, dice. “Para eso tenés que tener primero una buena idea y un buen guión. Esa es mi búsqueda, por lo que parece funcionó esta vez. Nunca voy a dejar de querer contar un buen cuento y tratar de ser yo, crear mis propios universos. A lo largo de toda mi filmografía, fue lo que me propuse. Esta vez también sucedió, creé mi propio mundo y con una historia que la gente quiere. Mientras escribía, quería contar un cuento que se atreva a todo y es una historia de terror que no perdona a nadie. Es descarnada y un poco es el mundo que nos rodea a veces. Hay muchísimas películas de terror que solo tienen a los niños de artefacto y acá en cambio son parte de la historia, no son un adorno”.

Título original: Cuando Acecha la Maldad

Género: Terror

Origen: Argentina

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 1 hora 36 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Demián Rugna

Producción: Fernando Díaz

Música: Pablo Fuu

Fotografía: Mariano Suárez

Montaje: Lionel Cornistein

Protagonistas:

Ezequiel Rodríguez (Pedro Yazurlo), Demián Salomón (Jaime ‹‹Jimi›› Yazurlo), Silvina Sabater (Mirtha), Luis Ziembrowski (Armando Ruiz), Marcelo Michinaux (Santino Yazurlo), Virginia Garófalo (Sabrina), Emilio Vodanovich (Jair Yazurlo), Paula Rubinsztein (Sara), Lucrecia Nirón Talazac (Vicky), Isabel Quinteros (María Elena Gómez), Desirée Salgueiro (Jimena Ruiz)