Gremio petrolero celebra que CGC reanude perforaciones

Tras un año de diálogo permanente y gestiones sostenidas por el Sindicato Petrolero de Santa Cruz, la operadora de yacimientos CGC confirmó una nueva etapa de perforaciones

El anuncio marca el regreso de la perforación en la provincia y pone en valor el esfuerzo de los trabajadores y del gremio para sostener la operación, colaborar con las empresas y generar condiciones para que lleguen nuevos equipos.

En este contexto, el secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenén, mantuvo esta semana una extensa reunión con el CEO de la Compañía General de Combustibles, Hugo Eurnekian (foto), la cual representó un nuevo paso en el proceso de reactivar yacimientos, ordenar prioridades operativas y acelerar decisiones de inversión.

La decisión de CGC implica la incorporación de un equipo perforador y dos equipos de pulling, que operarán con trabajadores locales en los próximos meses.

La medida representa un punto de inflexión para una industria atravesada por ciclos exigentes, menor movimiento en los yacimientos y necesidad de nuevos compromisos productivos.

“CGC está tomando una decisión importante y nosotros la valoramos. Después de mucho trabajo, volver a tener un equipo perforador en Santa Cruz significa que la actividad empieza a moverse con otra perspectiva. Un perforador no es un equipo más. Es inversión, nuevos pozos, trabajadores en el campo y yacimientos produciendo. Es perforando que la actividad se sostiene, crece y tiene futuro. Falta mucho, pero este es el camino”, señaló Güenchenen.

La llegada de los equipos forma parte de una línea de trabajo conjunta orientada a recuperar pozos, sostener la producción y ampliar la presencia de trabajadores santacruceños en el campo.

En ese sentido, el dirigente gremial sostuvo que “esto no ocurre por casualidad. Es el resultado de muchas reuniones, de una agenda sostenida y de una decisión compartida de buscar alternativas para defender el trabajo”.

A ello agregó que “los trabajadores petroleros demostraron responsabilidad en uno de los momentos más difíciles. Le pusimos cabeza, cuerpo y discusión para mejorar la productividad de los pozos, ordenar procesos, hacer más eficiente la operación y sostener la actividad. CGC entendió y valoró ese esfuerzo, y a partir de ese camino se pudo avanzar con este equipo perforador para Santa Cruz”, remarcó.

Durante el encuentro, Güenchenen y Eurnekian también analizaron las perspectivas de áreas estratégicas como Palermo Aike y la formación D-129, además de la posibilidad de avanzar hacia esquemas de perforación horizontal.

Para el Sindicato, esa agenda debe pasar de la evaluación técnica a programas concretos de desarrollo, con impacto en los yacimientos y en el empleo local.

Güenchenén también valoró que CGC lleve a distintos mercados el potencial hidrocarburífero de Santa Cruz, al considerar que esa tarea es clave para atraer inversiones y abrir nuevas etapas de desarrollo.

Fuente: Prensa SIPGER