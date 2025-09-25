Cuatro arqueros de Comodoro compiten en el Panamericano

Se trata de Miguel Prat, Juan Carlos Rodríguez, Ariel Rivas y Guillermo Bratovich, que emprenderán este viernes su viaje a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, México.

Este viernes cuatro talentosos arqueros de Comodoro Rivadavia emprenderán un viaje emocionante hacia el Campeonato Panamericano de Field Archery, que se llevará a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, México.

Los representantes de la ciudad son: Miguel Prat, Juan Carlos Rodríguez, Ariel Rivas y Guillermo Bratovich, todos miembros del tradicional Club Petroquímica, una institución reconocida en km 8 no solo por el fútbol o el handball, ahora también por la arquería.

Del 30 de septiembre al 6 de octubre, estos arqueros competirán en un evento que reúne a los mejores exponentes del continente, ofreciendo una plataforma ideal para que los deportistas comodorenses muestren su destreza y experiencia. Prat y Rodríguez participarán en la categoría Tradicional Masculino, mientras que Bratovich se medirá en la categoría Compuesto WA Masculino 50+. Rivas, otro de los arqueros destacados, competirá en la categoría Recurvo WA.

EN BUSCA DEL PODIO

Con un sólido historial deportivo, estos atletas no solo representan a su club, sino que también elevan el nombre de Comodoro Rivadavia y de Argentina en el panorama internacional de la arquería. El Campeonato Panamericano es una oportunidad invaluable para que estos deportistas sumen experiencia y se enfrenten a los mejores competidores del continente, consolidando aún más su posición en el mundo de la arquería.

Este viernes los arqueros de “Petro” viajan a Buenos Aires, luego el lunes a la madrugada salen rumbo a México, y está prevista la presentación el día martes. Después, la primera clasificación será el miércoles 1º de octubre y la segunda clasificación el día 2. El viernes será la tirada por equipos, el sábado 4 las semifinales, y el domingo 5 se disputarán las finales.

El Club Petroquímica agradece el constante apoyo del Ente Comodoro Deportes, del profesor Hernán Martínez por su constante ayuda, y la comunidad arquera y deportiva de la ciudad quienes los acompañan con entusiasmo. Los competidores esperan dejar bien alto los colores del club y en especial la disciplina que sigue con un sólido crecimiento en la región patagónica y en especial en Comodoro Rivadavia.