Cuatro candidatos para ser nueva autoridad en la Universidad

La asamblea sesionará en Comodoro este jueves a las 15. Concluyen los mandatos de Lidia Blanco y Walter Carrizo.

Si bien hay tiempo hasta el inicio de la asamblea para postularse al cargo, hasta este miércoles se menciona a cuatro posibles candidatos que han anunciado sus intenciones de ser rector o rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

No sería de extrañar que en principio todos se postulen y que una vez que se pronuncien los asambleístas, declinen su intención y hagan alianza con alguno de los más votados. Ello ocurrió, por ejemplo, en la primera elección de rector de la UNPSJB, en 1986, cuando se postularon Hércules Pinelli, Arturo Canero y Horacio Iagdes. Tras dos votaciones en las que ninguno consiguió mayoría, los dos primeros se aliaron y derrotaron al entonces postulante de Franja Morada.

En esta ocasión, la agrupación radical está representada por el geólogo Oscar Olima, quien explicitó su voluntad de ser rector; mientras que otro de los candidatos será Julio Ibáñez (exdecano de Ciencias Económicas que hizo lo propio tras la elección de consejeros).

Además, serán candidatos el actual decano de Ciencias Jurídicas, Gustavo Fleitas; y quien hoy se desempeña como secretaria de Bienestar Estudiantil, Cristina Masera.

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

La sesión se llevará a cabo en un acto público, en el Aula Magna de la UNPSJB en Km 4, salvo que la asamblea expresamente decida sesionar en forma privada o secreta. Para ello necesitará el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Solamente los asambleístas tendrán voz y voto, pudiendo tener únicamente voz el secretario para pedir aclaración de las mociones. La asamblea, con el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes, aceptará la propuesta fundada de cualquiera de sus miembros para que persona ajena a la misma tenga voz en un tema determinado.

Las autoridades que salgan electas asumirán el 10 de diciembre y se desempeñarán en los cargos hasta 2029.

Desde Pinelli a estos días, han sido rectores de la casa de estudios el médico Manuel Vivas; el geólogo Arturo Eugenio Canero; el ingeniero Hugo Luis Bersán; el contador Jorge Gil; el geólogo Adolfo Genini; el contador Alberto Ayape; el ingeniero Miguel de Marziani y la enfermera Lidia Blanco.

AUTORIDADES DE FACULTADES

La UNPSJB también renueva autoridades en cada una de las cinco facultades. El pasado viernes, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud eligió como decana a Bárbara Rueter y de vicedecano a Gabriel Casal.

Anteriormente, el acto eleccionario tuvo lugar en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el que fueron elegidas Silvana Dos Santos y Mónica Gatica. En la Facultad de Ingeniería los elegidos fueron Daniel Barilá y Gerardo Ahrtz; y en Ciencias Económicas el exministro de Economía, Facundo Ramiro Miguel Ball, con Alejandro Torres como vicedecano.

En tanto, la elección de decano y vice en la Facultad de Ciencias Jurídicas será el próximo sábado.