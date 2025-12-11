Cuatro estudiantes de la UNPSJB finalizaron sus prácticas en el Concejo Deliberante

Se trata del primer grupo de alumnos en realizar este tipo de prácticas en el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Rada Tilly y la UNPSJB.

Las prácticas se desarrollaron en el ámbito del Concejo Deliberante, donde los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Redacción y Corrección de Textos pudieron integrar saberes teóricos con experiencias concretas en la administración pública, trabajando junto a equipos técnicos y accediendo a documentación de uso legislativo.

“Hoy celebramos la finalización de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la UNPSJB en el Concejo Deliberante. Es un hito histórico para nuestra institución y un orgullo haberlos recibido. Agradezco a la intendente, al cuerpo docente y a cada estudiante por el compromiso y el acompañamiento que hicieron posible esta experiencia”, sostuvo Carolina Barquín, presidente del cuerpo legislativo.

El objetivo de estas prácticas es favorecer el aprendizaje profesional, mejorar la inserción de los estudiantes en el campo laboral y promover el acceso a espacios reales de trabajo.

La Facultad de Humanidades supervisó y evaluó el proceso formativo, mientras el Concejo Deliberante brindó el espacio físico, equipamiento, materiales y acompañamiento institucional, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades.

EXPERIENCIA FORMATIVA Y TRABAJO CONJUNTO

Durante el período de práctica, los estudiantes contaron con un docente guía designado por la facultad y un tutor institucional del Concejo, quienes trabajaron de manera coordinada en el seguimiento de las tareas y en la elaboración del plan de trabajo.

Al finalizar la experiencia, se emitió un informe académico que pasará a formar parte del legajo de cada estudiante.

Desde el Municipio y el Concejo Deliberante destacaron la importancia de este primer ciclo de prácticas, que consolida un vínculo de cooperación con la UNPSJB y abre nuevas oportunidades para fortalecer la formación profesional de jóvenes de la región.