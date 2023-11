Dady Brieva demandará a Yanina Latorre por una cifra millonaria, luego de los dichos de Yanina Latorre acusándolo de vivir del Estado, tras la derrota de Sergio Massa en el Balotaje 2023 contra Javier Milei.

Gregorio Dalbón, abogado del humorista, informó a través de sus redes sociales que la periodista recibirá una demanda, detallando todas las causas que caerían en su contra.

"El actor Dady Brieva demandará a la señora Yanina Latorre por daño contra su honor y el de su esposa Mariela Anchipi por las injurias, insultos y palabras soeces, ordinarias y de mal gusto esbozadas por la señora Latorre. La señora no reparó siquiera en los hijos de la pareja injuriada. La libertad de expresión es absoluta, pero no para denigrar a las personas", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

"La demanda será para su retractación pública y económica en suma superior a los 200 millones", reveló el abogado. Además, expresó que "todo será donado por el actor íntegramente a una entidad benéfica".

Tras enterarse del comunicado, Yanina estalló en El Observador 107.9 y volvió a apuntar no solo contra el artista, sino también contra su abogado; el mismo que representa a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

"Él no me respondió. Un abogado acaba de tuitear una pseudoamenaza. ¿Quién es el abogado de Dady Brieva? Gregorio Dalbón, el mismo que Cristina Kirchner", acotó la conductora de Yanina 107.9.

Luego, comenzó a leer partes del tuit en vivo, y realizó un fuerte descargo: "Amor... vamos a empezar de a poquito. 'Insultos y palabras soeces, ordinarias y de mal gusto esbozadas por la señora Latorre'. Yo no sabía que por decir pij* te hacían juicio. Que sea una palabra de mal gusto para vos, a mí la palabra me encanta, la digo siempre y la disfruto. Dudo que nadie te pueda enjuiciar".

"Y cuando me hablas de injurias, de tu mujer, lo único que dije es que te chupa la pij*. Que vos sos kirchnerista y cómo te chupa la pij*, vos chupás una pij* de un kirchnerista, te volvés kirchnerista, y sos una boluda pedorra que te sentás en el programa pedorro de Pablo Duggan a pegarme a mí porque soy anti K. Eso es lo que dije. Que vaya a bailar, que es lo que sabe", sostuvo.

La situación cada vez se puso más tensa, y Yanina se animó a desafiar a la pareja: "Ahora, si quiere que la injurie y vamos a estar con amenazas, la injurio. Ella sabe toda la data que yo tengo de ella y jamás la dije, y creo que a vos no te dejaría muy bien parado. Si quieren, enjuicénme por eso. Si quieren pelear, yo voy fuerte. Yo sé todo, y más".

"No me busquen la lengua. Lo único que dije es que te chupaba la pij*. Tendrías que estar contento que por lo menos te la sigue chupando con lo viejo que estás", lanzó.