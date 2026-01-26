Danny Tibocha refuerza a la CAI

El delantero colombiano de 21 años viene de jugar en Deportivo Ibarra de la Segunda división del fútbol ecuatoriano.

El delantero Danny Tibocha, de 21 años, se convirtió este lunes en nuevo refuerzo del plantel de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia de cara a la temporada 2026.

El futbolista nacido en Cali (Colombia) realizó las formativas en CRP Cyclones de Cali y a los 18 años fue reclutado por Real Boyacá de Bogotá, donde disputó la Supercopa Juvenil FCF (Sub-20).

En el año 2023 dio el salto internacional y se incorporó al club de Deportes Santa Cruz de Chile, donde jugó el Torneo Proyección.

En el 2024 continuó su carrera en Deportes Concepción de Chile (Proyección). Mientras que el año pasado lo hizo en el Deportivo Ibarra de la Segunda división de Ecuador, donde debutó profesionalmente y es el club del cual proviene.

INICIO DE PRETEMPORADA

Por otra parte, este lunes el plantel “azzuro” de Primera división inició los primeros trabajos, bajo las órdenes de la dupla técnica Nicolás Segura y Andrés Silvera, de cara al comienzo de la nueva temporada.

La pretemporada, a cargo del preparador físico Fausto Mesa, comenzó en horas de la mañana en las instalaciones del club.