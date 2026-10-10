Darío Alcapán consiguió su primera victoria profesional

El boxeador comodorense logró su primer triunfo profesional en el Gimnasio municipal Nº1, al ser descalificado su rival, el riojano Raúl Villarroel.

Con organización de Piñas del Sur Producciones y el apoyo del Ente Comodoro Deportes, el boxeo se volvió a hacer presente en el Gimnasio municipal Nº1, donde hubo finalmente seis peleas amateurs y un fondo profesional.

El local Darío “Mapuche” Alcapán (1-2-0) se impuso ante el riojano Raúl Villarruel (4-14-0), luego que el árbitro Celso Ayala descalificara al púgil foráneo al 1’10” del segundo round.

En semifondo amateur, la también comodorense Jazmín Rodríguez se quedó con el título unificado AMBAPA (Asociación Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs) tras derrotar en fallo no unánime a Gisella Caynechu, de José de San Martín.

También ganaron sus combates los locales Santino Báez, Marcos Mañao, Mateo Gramajo, Jeremías Magan y Daniel Bustos.

En el fondo profesional la pelea tenía un desarrollo entretenido, con algunos choques de cabeza circunstanciales, pero tras una advertencia del árbitro y quejas del riojano Villarruel, tras este tirar el bucal y seguir con los reclamos, fue descalificado al hacer caso omiso al pedido del árbitro Ayala de volver a ponerse el bucal para reanudar el combate.

Durante la velada se destacó a los jóvenes boxeadores Ezequiel Barcia (Abásolo) y Santino Báez (Sauco), tras una gran actuación en los Juegos Evita a nivel provincial.

Cartelera amateur

Santino Báez (Sauco): GFU - Alexis Alvarez (Aga Deportes): P – Cat.: Hasta 52kg. (Cadete)

Tomás Salati (Esc. Km. 8): P – Marcos Mañao (Esc. Moure): GFU – Cat.: Superpluma

Zacarías Pozas (Esc. Fuertes y Unidos): P – Mateo Gramajo (Razza Box): GRSC – Cat.: Crucero

Jeremías Magan (Esc. Abásolo): GFU - Junior Torres (Trelew): P – Cat.: Hasta 80kg. (Cadete)

Daniel Bustos (Sauco): GRSC - Sergio Devincenzi (Trelew): P – Cat.: Crucero

Semifondo – Título unificado AMBAPA

Jazmín Rodríguez (Alvarado): GFNU-Gisella Caynechu (San Martín): P-Cat.: Hasta 60kg. (Cadete)

Fondo profesional

Darío Alcapán (117,500kg. - CR) vs Raúl Villarruel (112,500kg. - La Rioja): P – Cat.: Pesado

Fallo: Gana Alcapán por descalificación de Villarruel (1’10” 2º Round).

Foto: Prensa Comodoro Deportes.