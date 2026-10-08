El Gimnasio municipal Nº 1 tendrá boxeo este viernes

Será desde las 20:30, con varios combates amateurs. El fondo profesional lo protagonizarán el local Darío Alcapán y el riojano Raúl Villarruel, en categoría pesado.

El boxeo amateur y profesional se hará presente una vez más, en la noche de este viernes, en el Gimnasio municipal Nº1, con la organización de Piñas del Sur Producciones a través del promotor Vicente Arisnabarreta, y el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

Será desde las 20:30, con varios combates amateurs y el fondo profesional entre el local Darío Alcapán y el riojano Raúl Villarruel, en categoría pesado.

Dentro de la cartelera amateur, se desarrollarán dos peleas en la rama femenina. Una de ellas la animarán Priscila Huenuqueo y Valentina Gurkis y la otra, la protagonizarán Jazmín Rodríguez y Gisela Cainechu.

Este jueves, mientras tanto, a partir de las 17 en el Gimnasio municipal Nº1, se realizará el pesaje de los peleadores profesionales.

Cartelera

Amateur

1- Santino Báez vs Alexis Alvarez

2- Priscila Huenuqueo vs Valentina Gurkis

3- Tomás Salati vs Marcos Mañao

4- Sacarías Pozas vs Mateo Gramajo

5- Jeremías Magan vs Junior Torres

6- Daniel Bustos vs Sergio Devicenzi

7- Jazmín Rodríguez vs Gisela Cainechu

Fondo Profesional – Peso pesado

Darío Alcapán (Comodoro Rivadavia) vs Raúl Villarruel (La Rioja).