David González, el ausente defensor de la tercera edad

María Concepción Tabares es una dirigente de jubilados que dio cuenta de la designación de David Danilo González que la mayoría de la opinión pública desconocía hasta el momento. El exdiputado provincial y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia fue designado en el cargo en diciembre de 2019 por la Legislatura. Y cobraría más de 300 mil pesos mensuales.

“Nos desayunamos hace pocos días de que había un defensor de adultos y adultas mayores. Fue designado por la Legislatura entre gallos y medianoche. Es un cargo importante y con un sueldo importante que sería de más de 300 mil pesos por mes”, dijo Tabares en LaCienPuntoUno.

La dirigente de la tercera edad pudo hablar con González y contó que el mismo “reconoció que no vino porque no puede salir de Comodoro por la Covid y que no tiene un lugar en la Legislatura, ni asesores que lo ayuden a hacer una nota a favor de los jubilados. Admitió que no posee la preparación propia para llevar adelante ese cargo y que necesita asesores. Nos dijo que no manejaba el tema informático”.

Los jubilados le cuestionan puntualmente su inacción ante el atraso salarial y el aguinaldo “que parece que no existe porque del tema no se habla”.

Añadió Tabares que “para designar a un defensor de esta categoría se debe abrir por 20 días hábiles un registro de postulantes que pueden venir de centros de jubilados, ONG o ser simples ciudadanos. La convocatoria debe tener difusión y debe haber audiencia pública. Luego la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura debe hacer una terna y convocar a sesión para elegirlo por mayoría. Nada de esto se ha hecho”.

Agregó que a su criterio hay más gente idónea en Chubut que González para ocupar ese cargo. “En una semana podemos dar un listado de gente para llevar adelante proyectos. Además, cualquier jubilado puede acceder a ese cargo, más allá de la gente idónea que podría hacer esa función”.

La vocera considera que “aparentemente este cargo se creó para una persona puntual que hoy esta como diputada, pero al tener banca se le da a este señor David González. Es una figura que además exige asesores y hay rumores de que son varios los que le pondrían. No queremos más funcionarios que no asisten. Se nos burlan en la cara”.

Concluyó señalando que “estamos estudiando con Miguel Santos, nuestro abogado, alguna presentación. Queremos frenar la designación de asesores. Dicen que no hay plata y siguen gastando. Hacen lo que quieren; no puede ser. Haremos lo posible para que se revea también la designación de González”.