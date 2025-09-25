La futbolista surgida de la CAI, ingresó en el segundo tiempo y cuatro minutos después sentenció la goleada de 4-0 ante Bolivia.

Debut y gol para Jordana Cartagena en la Selección Argentina Sub 15

La futbolista surgida de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, Jordana Cartagena, sigue haciendo historia.

Este jueves al mediodía debutó con gol incluido en la Selección Argentina Sub 15 Femenina, que se encuentra disputando la Liga Evolución en Paraguay.

Jordana ingresó a los 26' ST y solo 4 minutos después logró convertir el cuarto gol del equipo dirigido por Clarisa Huber, que se impuso 4 a 0 ante Bolivia, en la primera fecha del torneo internacional.

El sábado, desde las 8, se enfrentarán ante Paraguay en la segunda fecha de la Zona Sur de la competición.

Cabe destacar que los partidos se pueden ver por la página de YouTube de Conmebol.