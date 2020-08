Defensa del Consumidor recibe hasta 140 denuncias mensuales

Los reclamos en Defensa del Consumidor se han incrementado durante la pandemia. Es que gracias a la plataforma digital defensadelconsumidor.vivamoscomodoro.gob.ar se pasó de tener 90 denuncias mensuales a superar las 140.

“La plataforma permite reclamar sin tener que asistir al lugar a la oficina de Defensa del Consumidor. Es más cómodo, la resolución es más rápida y el mismo formulario va pidiendo determinados detalles que mucha gente cuando asistía a la oficina no llega a completar y el reclamo se hacía más extenso”, sostuvo subsecretario de Modernización y Transparencia Municipalidad, Pablo Francavilla.

“Yo creo que los reclamos se han incrementado por la facilidad que tiene la gente para realizar el reclamo. Mucha gente tenía un problema y con tal de no acercarse al reclamo o adjuntar la documentación o que se avale el reclamo no lo podía hacer. Haciéndolo con un teléfono fomenta que la gente se anime más a poder denunciar. No sé si a raíz por la pandemia, pero creemos que es por una facilidad de poder hacer los reclamos”, agregó.

“Ahora hay muchos reclamos por compras electrónicas de plazos que no se cumplen. Hay muchos reclamos por servicios de internet y de telefonía, concesionarias de vehículos y fallas de rodados, tarjetas de créditos y bancos. Pero telefonía e internet son los más servicios con denuncias”, detalló.

En diálogo con El Patagónico, el funcionario municipal sostuvo que las audiencias estuvieron suspendidas por la pandemia, pero se reprogramaron para darle respuestas a los ciudadanos. “Se adecuó la oficina donde se hacen las audiencias. Va una sola persona por la parte actora y la parte demandada. Concurre el denunciante y el abogado de la firma denunciada, el director general y el abogado del área. Son cuatro personas en la oficina manteniendo la distancia y se toma la temperatura en el ingreso. Es lo único que se sigue haciendo presencial debido a los tiempos que estamos viviendo”, destacó.

En este sentido, Francavilla aseveró que se está avanzando en una plataforma para que la empresa pueda dar respuesta sobre el reclamo sin tener que esperar los plazos de la oficina a la empresa por lo cual esto achicaría aún más los tiempos de espera.