Defensa hizo historia al llegar a su primera final internacional

Defensa y Justicia logró este sábado una histórica clasificación a su primera final internacional, la de la Copa Sudamericana, al vencer 4 a 2 a Coquimbo Unido, en el estadio Norberto Tomaghello, en el partido de vuelta de las semifinales del certamen.

El elenco chileno, que tuvo como titular a Matías Cano, exarquero de Huracán de Comodoro Rivadavia. arrancó mejor y se puso en ventaja con un gol de Rubén Farfán, a los 8 minutos del primer tiempo, pero el "Halcón" reaccionó rápido y a los 10 de la misma etapa alcanzó la igualdad, por intermedio de Francisco Pizzini. A partir de ese momento, todo fue del equipo dirigido por Hernán Crespo, que logró dar vuelta el resultado con un triplete de Romero, que marcó a los 20, 22 y 44 minutos.

En la etapa final, el “Halcón” bajó el ritmo, le permitió a Coquimbo que progrese en el campo de juego y así llegó el descuento, a los 17 minutos, por intermedio de Lautaro Palacios.

Con este resultado, y tras el 0 a 0 de la ida disputada en Chile, Defensa y Justicia se metió en la final de la Copa Sudamericana, que disputará el próximo sábado con Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Síntesis

Defensa 4 / Coquimbo 2

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; David Martínez, Adonis Frías, Rafael Delgado; Emanuel Brítez, Valentín Larralde; Eugenio Isnaldo, Enzo Fernández, Francisco Pizzini; Walter Bou y Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Coquimbo Unido: Matías Cano; Benjamín Vidal, Federico Pereyra, Raúl Osorio, Juan Carlos Espinoza; Jorge Gatica, Diego Aravena, John Salas; Rubén Farfán, Joe Abrigo y Lautaro Palacios. DT: Juan José Ribera Fonseca.

Goles PT: 8m Farfán (C), 11m Pizzini (DyJ), 21m Romero (DyJ), 23m Romero (DyJ) y 44m Romero (DyJ).

Gol ST: 17m Palacios (C).

Cambios ST: en la reanudación del juego, Felipe Villagrán (C) por Espinoza y Nicolás Berardo (C) por Vidal; 9m Marcelo Benítez (DyJ) por Larralde; 20m Rafael Arace (C) por Abrigo; 29m Washington Camacho (DyJ) por Pizzini y Franco Paredes (DyJ) por Isnaldo; 38m Miguel Merentiel (DyJ) por Bou, Ciro Rius (DyJ) por Romero y Diego Vallejos (C) por Aravena.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Defensa y Justicia).