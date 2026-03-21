El “Halcón” se impuso de local 2-0 ante Unión de Santa Fe y es escolta del líder Vélez Sarsfield. Los goles en Florencio Varela los marcaron Souto y Gutiérrez.

Defensa y Justicia ganó y es el único invicto del Apertura

Defensa y Justicia se convirtió este sábado en el único invicto del torneo Apertura de la Liga Profesional de futbol, al derrotar de local 2-0 a Unión de Santa Fe, en partido de la 12ª fecha.

El partido, que se jugó en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, tuvo el arbitraje de Felipe Viola y los goles los marcaron Lucas Souto y Juan Manuel Gutiérrez. Además, el “Halcón” terminó con diez porque fue expulsado Rubén Botta, a los 35’ de la etapa inicial.

Embalado por su reciente e histórica goleada ante San Lorenzo, el conjunto de Mariano Soso dejó atrás unos primeros minutos de dominio de Unión y comenzó a imponer su juego, con un ataque directo y dinámico.

En ese tramo, primero Rubén Botta y luego Agustín Hausch dejaron a Juan Gutiérrez de cara al gol, pero Matías Mansilla respondió con dos atajadas clave que sostuvieron al equipo visitante.

Con el correr de los minutos, Unión reaccionó a partir de sus laterales, Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, y logró equilibrar un partido que se volvió intenso y disputado.

Pasada la media hora, una acción imprudente de Botta, con un golpe sobre Mauro Pittón, dejó a Defensa con diez jugadores y modificó por completo el desarrollo del encuentro.

En el complemento, el “Tatengue” asumió el protagonismo, presionó en campo rival y generó situaciones claras, pero se encontró con un sólido Cristopher Fiermarín, que respondió con intervenciones decisivas.

Sin embargo, cuando más lo sufría, Defensa golpeó primero: a los 24 minutos, una jugada preparada de Aaron Molinas derivó en la aparición de Lucas Souto, que empujó la pelota al gol para el 1-0.

Ya replegado y apostando al contragolpe, el “Halcón” liquidó el partido con una corrida de Juan Gutiérrez, que definió con precisión para sellar el 2-0 definitivo.

Con ese resultado, Defensa llegó a los 19 puntos y es único escolta del líder Vélez Sarsfield, mientras que Unión, quedó en el quinto lugar con 16 unidades.

En la próxima fecha -13ª-, Defensa y Justicia visitará a Instituto de Córdoba, mientras que Unión, recibirá a Deportivo Riestra.