Defensa y Newell's quedaron a mano en Florencio Varela

Fue 1-1 en uno de los partidos que dio continuidad a la quinta fecha del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys de Rosario igualaron este domingo 1-1 en un partido correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El encuentro, que se jugó en el estadio Norberto Tito Tomaghello, y tuvo el arbitraje de Daniel Zamora.

Jherson Mosquera, a los 19 minutos de la etapa inicial, abrió el marcador para la ‘Lepra’, pero a los 38’, César Pérez, empató el partido para el ‘Halcón’.

Mientras algunos equipos argentinos están enfocados en sus participaciones internacionales, la realidad de Defensa y Justicia y Newell's los pone como dos equipos con aspiraciones de meterse entre los 8 clasificados de la zona A del Clausura. Motivo por el cual salió un partido entretenido desde el inicio en Florencio Varela.

Lo cierto es que la ‘Lepra’, que dirige Cristian ‘El Ogro’ Fabbiani, logró ponerse en ventaja sobre 19 minutos del primer tiempo por intermedio de Mosquera.

Pero ya a los 38' apareció César Pérez para empatar con un verdadero golazo. A su vez, ya en el complemento el marcador no volvió a romperse y ambos debieron conformarse con el empate final 1-1, que deja al ‘Halcón’ dentro de los ocho con 8 puntos y a la ‘Lepra’ noveno con 6.

En la próxima fecha, Defensa visitará a Barracas Central, mientras que Newell’s jugará el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito.