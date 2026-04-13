San Martín consiguió el último boleto disponible y jugará los playoffs de la Liga Nacional, tras imponerse ante Olímpico. Resta definir el orden final de la tabla que lidera Gimnasia de Comodoro.

Definidos los 12 clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

Luego de la victoria de San Martín de Corrientes frente a Olímpico de La Banda por 78 a 67, quedó conformado el lote de 12 equipos que disputarán los playoffs de la Liga Nacional de Básquet, competencia que tiene como líder a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El conjunto Rojinegro se adueñó del último boleto disponible y se metió en la pelea por el título.

De esta manera, la postemporada ya tiene a todos sus protagonistas, aunque todavía resta definir el orden final de la tabla, que será determinante para establecer qué equipos avanzarán directamente a los cuartos de final y cuáles deberán afrontar la reclasificación.

Hasta el momento, las posiciones están conformadas de la siguiente manera:

1. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (23-12)

2. Oberá Tenis Club (22-12)

3. Quimsa (21-12)

4. Regatas Corrientes (20-13)

5. Obras Basket (19-13)

6. Ferro Carril Oeste (20-14)

7. Instituto (20-14)

8. Boca Juniors (20-14)

9. Independiente de Oliva (19-14)

10. La Unión de Formosa (19-15)

11. Peñarol de Mar del Plata (18-15)

12. San Martín de Corrientes (16-18)

Con varios equipos separados por pocos partidos, el cierre de la fase regular promete ser apasionante. La lucha no solo pasa por la clasificación -ya definida- sino por evitar la Reclasificación y meterse entre los cuatro mejores, un objetivo clave para llegar con ventaja a la instancia decisiva.

La carrera por el título de la Liga Nacional entra en su etapa más intensa, con doce equipos que mantienen intacta la ilusión de consagrarse campeones.