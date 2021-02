"Dejaremos todo", asegura Daniel Alvar

La última semana de entrenamiento fue intensa para Daniel Alvar. Alejado de redes sociales y de todo aquello que pueda significar pérdida de tiempo, el experimentado luchador comodorense viajó a Trelew, para entrenar junto a la familia Narváez y terminar de pulir detalles de cara a lo que será este fin de semana una velada especial.

A un año del inicio de la pandemia por el Covid-19, el "Maldito" volverá a entrar a la jaula para exponer su título Sudamericano y enfrente tendrá a Aníbal "El Sicario" Pedrozo, que viene a buscar el cinturón.

"Estoy muy bien, estuve en Trelew, me rodeé de buena gente, idónea para el trabajo que tengo que realizar. La verdad que me siento muy bien con lo que he logrado. Espero el acompañamiento vía streaming, estén al tanto que va a haber sorteos por ahí. Estamos listos, hicimos las cosas responsablemente y vamos a dejar todo", apuntó Alvar a pocos días del combate.

El enfrentamiento se llevará a cabo el sábado 27 de febrero en el gimnasio municipal 1, a partir de las 19:00. Será sin público y podrá verse a través del streaming que se debe comprar. Cabe recalcar que, dado el escaso apoyo, es de suma importancia el abono de la transmisión para los luchadores.

Previo al combate de fondo hay una cartelera importante, con títulos en juego. El campeón patagónico Facundo "El Salvaje" Puertas va a defender su título frente a Jorge "Locomotora" Quiroga. Por otro lado, Martín Ibarrola, de Team Barría, se medirá con Axel "Samurai" Hernández por el Regional de la WKC. Los ganadores de estas dos peleas se enfrentarán en mayo y estarán en juego ambos cinturones.

PROGRAMA DE COMBATES

Fondo

- Daniel “El Maldito” Alvar vs Aníbal “El Sicario” Pedrozo (título Sudamericano).

Semifondo

- Facundo “El Salvaje” Puertas vs Jorge “Locomotora” Quiroga (título Patagónico).

- Martín Ibarrola vs Axel “Samurai” Hernández (título Regional de la WKC).

- Federico Puertas vs Nicolás Núñez.

- Walter Nahuelcheo vs Luis “El Loco” Silva.

- José Luis “Chino” Fontañez vs Víctor “El Tosco” Sánchez.

- Pablo Melián vs Ezequiel “El Rápido” Balmaceda.