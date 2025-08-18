Figuras de la televisión, el deporte y las redes sociales decidieron dar el salto a la política y presentarse como candidatos en los comicios de 2025.

Del Turco García a Virginia Gallardo, los outsiders que competirán en las elecciones

El cierre de listas de cara a las elecciones legislativas de 2025 dejó una sorpresa que ya empieza a convertirse en una costumbre en la política argentina: la incursión de personajes mediáticos y celebridades que hasta hace poco se movían en ámbitos totalmente alejados del Congreso.

Actores, conductores, influencers y exdeportistas figuran en distintas boletas, buscando capitalizar la popularidad adquirida en la televisión, las redes sociales o el deporte profesional. Uno de los casos más resonantes es el de Virginia Gallardo.

La vedette, panelista y actriz, reconocida por su participación en distintos ciclos televisivos, será candidata en Corrientes por La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lidera Javier Milei. Desde la dirigencia libertaria la destacan como alguien que viene “militando” las ideas del Presidente y aseguran que su incorporación puede sumar peso en las urnas.

La propia Gallardo, más allá de las confirmaciones partidarias, se limitó a compartir en sus redes una imagen de la Virgen de Itatí con un mensaje de tono espiritual.

Karen Reichardt, recordada por sus trabajos en la televisión de los años noventa y por haber posado en la portada de Playboy, también se suma al ámbito político. Hoy conductora de la TV Pública y defensora de la protección animal, será candidata a diputada nacional por Buenos Aires en la lista encabezada por José Luis Espert.

El fútbol también tendrá su representante: Claudio “Turco” García, exjugador de la Selección Argentina y de Racing, anunció su postulación a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires a través del Partido Integrar.

A su vez, Jorge Porcel Junior, hijo del recordado humorista, se presentará como candidato a legislador porteño por el Movimiento Plural, mientras que la exmodelo e influencer Laura Soldano intentará llegar al Congreso desde Córdoba con el sello de LLA.

La lista de outsiders continúa con Evelyn Von Brocke, quien buscará una banca como concejal en San Isidro con el partido Acción Vecinal, y con el abogado mediático Mauricio D’Alessandro, que aspira a ser diputado provincial en Buenos Aires. Incluso aparece el exfutbolista Carlos “Loco” Enríquez, candidato en Lanús.

El fenómeno de los “candidatos famosos” refleja un escenario político que apuesta a figuras reconocidas fuera del ámbito partidario tradicional. Aunque despierta entusiasmo en algunos votantes, también genera críticas de sectores que cuestionan la preparación de estas celebridades para ejercer cargos legislativos.

Lo cierto es que el electorado tendrá la última palabra en octubre, cuando se defina si la popularidad mediática alcanza para convertirse en capital político real.