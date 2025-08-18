Se definieron candidaturas para tres bancas en Diputados

Ocho espacios políticos presentaron candidaturas para ocupar las tres bancas que se reemplazarán por Santa Cruz en la Cámara de Diputados de la Nación

Roxana Reyes (UCR), Gustavo González (Unión por la Patria) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), finalizan sus mandatos en diciembre y ninguno se ellos se repostula al cargo,

Las listas de candidatos que dirimirán votos en las elecciones del 26 de octubre quedaron inscriptas en su totalidad ante la Justicia Electoral al promediar la noche del domingo y a continuación de dan a conocer los titulares de los frente electorales y partidos individuales.

LAS PROPUESTAS

imagen

“Provincias Unidas por Santa Cruz”, el frente que representa al oficialismo y está integrado por SER, la UCR y Encuentro Ciudadano presentó al actual jefe de Gabinete de ministros de la provincia, Daniel Álvarez como candidato a diputado nacional. Lo acompañan en la lista la dirigente radical Gisella Martínez y Juan José Ortega.

“Fuerza Santacruceña” frente electoral integrado por el Partido Justicialista, Kolina, Unidad Popular y Partido de la Victoria lleva como candidatos en primer término al sacerdote Juan Carlos Molina. El cura que dirige la Fundación Vadocco, estará acompañado por Moira Lanesan Sancho, funcionaria del municipio de Rio Gallegs y Amadeo Figueroa, abogado de Calta Oliva.

“La Libertad Avanza”, el partido que tiene como principal referente nacional al presidente Javier Milei, lleva como primer candidato a diputado nacional a Jairo Guzmán , interventor del PAMI en esta provincia. En segundo y tercer lugar se postulan Perla Gómez y Matías Alzugaray.

“Frente de Izquierda y de los Trabajadores”, conformado por el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST, inscribió en primer término a Gabriela Ance, trabadora estatal, seguida de Luis Diaz, referente de Izquierda Socialista y de Oriana Toloza, militante del Movimiento Socialista

“PRO” partido que a nivel nacional está desmembrado pero condiciendo Mauricio Macri, lleva como candidato en primer término al exconcejal de Río Gallegos, Leonardo Roquel. En tanto, Andrea Gallego (exdocente de Caleta Olivia) va en segundo lugar y Horacio Padín ocupa el tercero, siendo este último un referente del PRO de Río Gallegos.

ARI-Coalición Cívica, la fuerza política de Lilita Carrió postula como candidato en primer lugar al actual diputado provincial Pedro Muñoz. El mismo será acompañado por Mariana Olmos de Caleta Olivia y socialista y exintendente de Pico Truncado, Omar Fernández, en ese orden.

UNIR, es un partido liberal que preside Diego Bavio de Río Gallegos, el cual también se postula encabezando la lista, acompañado por Graciela Julio de Caleta Olivia y Rodolfo Giglio de Río Gallegos.

Nuevo MAS lleva como primer candidato a Jorge Jesús Mariano, de Río Gallegos, quien ya se ha presentado en otras oportunidades por el mismo espacio. Estará acompañado por María Victoria Gaspari y por Gustavo Nauto.

Fuente e infografía: La Opinión Austral