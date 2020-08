Denuncian entregas de títulos "truchos" en la ex Enet 1

Oscar Boscaro fue director de la ENET N° 1 y en Radio del Mar, se refirió a la entrega de títulos falsos que llevan su firma y sello. Indicó que se encontraba en desconocimiento hasta que fue advertido que se realizaban entregas de títulos completamente falsos.

“Me sentía muy mal porque se siguen entregando títulos sin sustentabilidad y eso lo tenemos que cortar de una vez por todas. Un amigo que tiene una imprenta me avisa que están imprimiendo títulos con mi sello, me hice de esos documentos, los presenté a la Justicia, hice la denuncia, pero sé que salieron otros títulos y están dando vueltas por el mundo”, afirmó Boscaro.

El exdirectivo sostuvo que “creo que hay un comercio ilegal dedicado a esto, deseo que la Justicia investigue, que haga algo” y señaló que en su caso “fui directamente al colegio, busqué el libro, acta, me lo dijeron por escrito que no existía ese libro matriz, ese folio. De callarnos esto va a seguir circulando y no pasa nada. No tengo una idea, por lo menos con mi firma creo que fueron 3 o 4, que uno fue el que detonó la bomba, los demás fueron entregados y estarán en alguna empresa y de otros colegios me dijeron que también están esos títulos, hay una organización que está vendiendo eso”.

Por último, comentó que en septiembre del 2019, “hice la denuncia y la desestimaron, en Seccional 1°, la tomó Fiscalía, me lo desestimaron, entonces al desestimarlo recojo todas las pruebas que tengo escitas, fotos, presentaciones del colegio y las vuelvo a presentar en Fiscalía. Hice la denuncia, pero después tuve que hacer investigación de la presentación de pruebas, hasta el día de hoy no tuve respuestas, la fiscal (Camila) Banfi está a cargo, así que estoy llamando a Fiscalía, pero no están trabajando porque no están cobrando los sueldos y esto se va extendiendo. El analítico, todo puesto, estaba el sello, faltaba la firma que me la iban a falsificar”.