Denuncian a PAMI por abandono de persona

Los familiares de Ester Saldaña, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), que la mantiene postrada en una cama, denunciaron que desde PAMI Comodoro, que debe responder para solucionar su problema, no lo hacen. “PAMI lo que hizo es abandono de persona”.

Una familia de Comodoro asegura que la obra social no cumplió con la asistencia requerida para una mujer que hace tres años sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), que la mantiene postrada en una cama.

En las redes sociales, los familiares piden la solidaridad de los comodorenses para lograr conseguir una silla de ruedas especial y lograr solventar los costos que requieren el cuidado de la mujer.

Además, denunciaron a PAMI, que, hasta el momento, no cumplió con la asistencia requerida para Ester. “Cómo todos saben mí suegra Ester Saldaña hace casi 3 años sufrió un ACV y ella sigue en cama en su casa, todavía no está consciente, ni se mueve ni nada está con internación domiciliaria, la cual se encargan sus hijos de cuidarla ya que la obra social no paga enfermería, ni médicos, ni kinesiólogo para sus controles” explicó Luciana Borges, una de los familiares.

“Mi suegra necesita una silla de ruedas especial como la foto ya que con este calor y al tenerla todo el día en cama le hace mal y se puede lastimar su cuerpo. Hace meses no la podemos sentar en silla de ruedas porque la obra social PAMI supuestamente no cuenta con silla o no le quieren entregar” denunciaron y agregaron que “tampoco cuenta con kinesiólogo, ni médicos que vayan a hacer control ni nada y ella necesita atención 24 hs., porque tiene botón gástrico donde le pasan agua, alimento y medicación y tiene traqueotomía”.

“PAMI lo que hizo es abandono de persona. Mi suegro no para de moverse con papeles para que le den una enfermera y la atención que necesita y merece” enumeró.

Los familiares piden la solidaridad de los comodorenses para lograr conseguir una silla de ruedas especial y lograr solventar los costos que requieren el cuidado de Ester.

“Necesito la colaboración de todos si alguien tiene esta silla de rueda que nos pueda prestar o alquilar, la necesita urgente para que podamos levantarla de la cama. Para que pueda salir de esa cama, para poderla mover un poco para que su sangre circule bien y puedan los hijos hacerle ejercicios para q tenga movilidad si cuerpo” señalaron.

“PAMI hizo abandonó de persona ya hace 8 meses que no quiere pagar enfermeras, ni médicos que hagan sus controles. Ella cuenta con traqueotomía, botón gástrico donde se le pasa medicación, el alimento y agua. Su esposo Jorge Olmos está sin trabajo, ella necesita ayuda y quedó un estado vegetativo, necesita esa silla de ruedas y aguas minerales todos los días” describieron sobre el estado de salud de la mujer.

Además, dejaron un CBU para aquellos interesados en colaborar con la familia.

CBU: 0170387840000001658114 (a nombre de Jorge Olmos).