La senadora Gadano compartió inauguración de una Casa Abrigo

La senadora nacional santacruceña Natalia Gadano, visitó el lunes la localidad de Los Antiguos y desarrolló una intensa agenda de trabajo.

La misma incluyó reuniones con autoridades municipales y recorridas por distintos sectores de la comunidad para interiorizarse sobre la situación social que atraviesan muchas familias.

En ese marco mantuvo un encuentro con la secretaria de Gestión Social, Carina Cejas, quien manifestó las dificultades que enfrenta el área para brindar respuestas rápidas a los vecinos debido a mecanismos de control que dependen de organismos provinciales.

“Cuando hay una necesidad urgente, las respuestas tienen que llegar a tiempo. No alcanza con anunciar ayuda; hay que garantizar que efectivamente llegue a quienes la necesitan”, expresó la senadora.

Además de las reuniones institucionales, conversó con vecinos de la localidad, quienes le transmitieron distintas preocupaciones vinculadas a la situación económica y social, y señalaron demoras o falta de asistencia en algunos casos.

La legisladora también mantuvo encuentros con referentes de áreas de Turismo y Deportes para conocer proyectos en marcha y acompañar iniciativas vinculadas al desarrollo local.

La jornada concluyó con su participación en la inauguración de la nueva Casa de Abrigo de Los Antiguos (foto), espacio destinado a la protección y contención de niños y adolescentes, siendo invitada a realizar el tradicional corte de cintas junto a la intendente Zulma Neira.

Allí realizó una donación de elementos para la institución y entregó una bandera de ceremonia enviada por la vicepresidenta de la Nación.

Al finalizar la visita, Gadano expresó que “escuchar a los vecinos y recorrer cada localidad es la mejor manera de conocer la realidad y trabajar para encontrar soluciones concretas”.

Fuente: Prensa senadora Gadano