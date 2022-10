Denuncian a participante de Gran Hermano por maltrato infantil

Una participante de Gran Hermano ya tiene varias denuncias en las redes sociales que causaron polémica. Se trata de Martina Stewart Usher, la profesora de Educación Física a quien padres y madres acusan de haber maltratado a sus hijos con fuertes insultos y pidieron automáticamente su salida del reality show de Telefe.

El regreso de Gran Hermano a la televisión dejó un sinfín de reacciones pero no fueron todas positivas. "Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym", lanzó Florencia, una usuaria de Twitter, para la sorpresa de todos.

La participante había sido cuestionada ni bien ingresó a la casa, ya que la tildaron de homofóbica por sus dichos y hasta criticaron a la producción por seleccionarla. "A mí particularmente me atraen los chicos, las chicas no me gustan para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito", había expresado.

A su vez, se viralizó otro tuit por parte de una madre que explicó cómo trataba a sus hijos y a los alumnos que iban con ella. "¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etcétera, cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos", indicó.

Este lunes volvió Gran Hermano a la pantalla chica luego de 10 años fuera de la televisión argentina. El reality show conducido por Santiago del Moro logró captar la atención del público y volvió a colocar a Telefe en la cima del prime time nocturno con el rating, luego de unas semanas fallidas con ¿Quién es la Máscara?