Denunció que fue a donar sangre y le preguntaron si era homosexual

Un hombre llamó la atención sobre un polémico formulario que encontró en una clínica privada de Roca cuando fue a donar sangre. Entre otras preguntas, le decían que se abstenga de hacerlo si había mantenido "relaciones homosexuales". También, si mantuvo relaciones con "prostitutas" en los últimos seis meses.

Cabe recordar que en 2011 la provincia de Río Negro erradicó de los formularios para donar sangre todas las preguntas relacionadas a la orientación sexual de los donantes.

En su lugar, fueron incluidas las relacionadas a los métodos de protección que utilizan las personas durante sus prácticas sexuales, en tanto lo que importa es si los que van a donar toman todas las precauciones ante la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual si no se cuidan.

A nivel nacional también se suprimieron esos cuestionamientos, con el fin de erradicar todo sesgo de discriminación por orientación sexual al acto solidario de donar.

Sin embargo, en una institución privada de Roca siguen utilizando las planillas que incluyen esa famosa pregunta discriminadora y excluyente.

La denuncia la realizó un hombre que se acercó al servicio de Hemoterapia de un centro médico privado, con el objetivo de dar sangre.

"Absténgase de donar sangre si ha incurrido en alguna de estas conductas" dice la planilla; y acto seguido, la primera observación es: Mantener relaciones homosexuales.

"Cuando estaba llenando el formulario me encuentro con esa famosa pregunta en la cual al parecer si soy homosexual, no puedo donar sangre. Como sé qué hace años que eso no está permitido, me llamó mucho la atención", informó el vecino. Esta persona suministró una copia de la planilla al diario digital ANRoca.

"Esto mismo me pasó hace cinco años, en el mismo lugar, cuando fui a donar sangre, así que no creo que sea un error involuntario", agregó el hombre, de 45 años.

De igual forma donó sangre y luego manifestó su reclamo en una planilla. "Quiero creer que las siguen usando porque ya las tienen impresas y no porqué están discriminando", advirtió.

En la Argentina, el 16 de septiembre de 2015 se modificó la Resolución Nº 865/2006, que reglamentaba la Ley Nº 22.990. La normativa contenía un cuestionario de donación de sangre que incluía una pregunta sobre la orientación sexual del donante, y por la que se podía excluir a las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), publicó MNeuquen,