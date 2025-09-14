El elenco chubutense derrotó 1-0 al conjunto de Mar del Plata y se mantiene en la cima de la Zona “A” de la Primera Nacional de fútbol.

Deportivo Madryn le ganó a Alvarado y sigue en lo alto

Deportivo Madryn le ganó este domingo de local por 1-0 a Alvarado de Mar del Plata y con esa victoria sigue firme en lo alto de la Zona “A” del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Abel Sastre, tuvo el arbitraje de Adrián Franklin. El gol del encuentro lo marcó de penal Bruno Pérez, a los 35 minutos de la primera etapa.

Con esa victoria, el elenco que conduce Leandro Gracián, se mantiene arriba de las posiciones en su grupo, ahora con 56 puntos.

En la próxima fecha, el conjunto chubutense buscará dar un paso más en su sueño de lograr el primer ascenso a la Liga Profesional. Será cuando visite en Floresta al local All Boys -se ubica 13º con 36 unidades- por la 32ª fecha.

El partido se jugará el lunes de la próxima semana a partir de las 21 e irá televisado a todo el país.

Foto: Club Social y Deportivo Madryn.