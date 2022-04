Deportivo Madryn no pudo con San Martín de San Juan

Luego de estar dos goles arriba en el marcador, el Deportivo Madryn perdió este sábado como visitante por 3-2 ante San Martín de San Juan en el marco de la duodécima fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

El conjunto chubutense ganaba con goles de Leonardo Marinucci y Rodrigo Castillo, pero el dueño de casa dio vuelta la historia y con tantos de Jonathan Bottinelli, Nicolás Franco y Sebastián Penco, se terminó quedando con los tres puntos en el estadio Bicentenario de San Juan.

De ese modo, el Deportivo Madryn dejó escapar una gran chance de seguir escalando posiciones en la tabla y se quedó con 17 puntos.

En otro de los partidos que se jugaron el sábado, Brown de Adrogué dejó pasar una gran chance y apenas igualó 1 a 1 como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza y no logró descontarle puntos al líder Belgrano de Córdoba que quedó libre.

Ezequiel Vidal a los 11 minutos del complemento adelantó a la visita, mientras que Juan Mendoza, a los 20, le dio la igualdad al "Tricolor" que se ubica en la tercera posición con 21 unidades.

Por su parte, Quilmes de andar irregular se lo empató en la última jugada al animador Chacarita y repartieron punto tras el 2 a 2.

Ignacio Russo y Santiago Godoy anotaron los tantos del elenco "Funebrero", mientras que para el equipo quilmeño, Federico González y Martín Ortega fueron los autores.

El que no levanta cabeza y se hunde en el fondo de la tabla es Temperley que volvió a perder en su visita ante San Telmo por 3 a 1.

Jonathan Cañete, Miguel Graneros y Ramiro López anotaron para el equipo de "la isla", mientras que Agustín Allione marcó el descuento parcial.

Por su parte, Tristan Suárez despegó del fondo de la tabla tras su triunfo ante Sacachispa por 2 a 1 con los tantos de Nicolás Messiniti y Braian Oyola, mientras que para la visita descontó Diego Molina.

Atlanta - Estudiantes de Río Cuarto y Santamarina - Almagro no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0.

Ya en el turno nocturno, All Boys venció por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima Jujuy con los tantos de Octavio Bianchi y Claudio Barrientos y se reacomodó en los puestos que aspiran al reducido.

Por último, en el cierre de la jornada, Chaco For Ever superó a Deportivo Morón 1 a 0 con el gol de Emanuel Díaz y se mete en la pelea.

La jornada continuará este domingo cuando desde las 14:10 Atlético Rafaela reciba a Nueva Chicago, mientras que Estudiantes de Buenos Aires y Alvarado se enfrentarán a las 15.

Guillermo Brown de Madryn recibirá a Deportivo Maipú a las 15:30 y cierran la jornada del domingo Güemes de Santiago del Estero y Almirante Brown desde las 19.

Las posiciones están así: Belgrano de Córdoba, 28; San Martín (T), 24; Brown (A), 21; Instituto, 20; Chacarita, 19; All Boys, Chaco For Ever y Estudiantes (RC), 18; Deportivo Madryn, Riestra, San Martín (SJ), Almirante Brown, Guillermo Brown y Almagro, 17; Deportivo Maipú, 16; Gimnasia (M), Atlanta, Independiente (M), Def. de Belgrano, 15; Agropecuario Argentino y Estudiantes (BA), 14; Quilmes y Alvarado, 13; Atlético Rafaela, Dep. Morón, Nueva Chicago y San Telmo, 12; Gimnasia (J), 11; Sacachispa, Mitre (SE) y Flandria, 10; Tristán Suárez, Temperley y Villa Dálmine, 9; Ferro y Santamarina, 8; Güemes, 5.