Derrota del "Verde" en la Liga de Desarrollo

Gimnasia de Comodoro cayó ante Argentino de Junín por 80-66 de esa manera sufrió su cuarta derrota en la competencia U21.

El equipo U21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este lunes de visitante frente a Argentino de Junín por 80 a 66, en el marco de una nueva fecha de la Liga de Desarrollo de Básquet.

El partido, que se jugó en el Fortín de las Morochas, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 14-23, 36-37 y 62-49.

Tras una primera mitad pareja, donde el “Verde” se fue ganador por un punto (36-37), el “Turco” mejoró en el segundo tiempo, y con un parcial de 26-12, comenzó a distanciarse en el marcador.

En el ganador lucieron el base Piero Di Prinzio y el escolta Martino Caporaletti, ambos con 14 puntos, mientras que Nicolás Schettino y Santiago Estellez, aportaron 12 tantos cada uno.

Por el lado de Gimnasia, que sufrió su cuarta derrota en seis presentaciones, su mejor vía de gol resultó el pívot venezolano, goleador del juego con 26 tantos.

De esa manera, Gimnasia terminó su gira por la provincia de Buenos Aires, con saldo de un triunfo -ante San Lorenzo- y las derrotas con Racing de Chivilcoy y la de este lunes ante Argentino, equipo que sumó su segundo éxito seguido, tras caer en el debut ante Ferro Carril Oeste.

La próxima presentación del “Verde” será el 28 de octubre, día en que recibirá a Ferro.

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Síntesis

Argentino 80 / Gimnasia 66

Argentino (14+22+26+18): Piero Di Prinzio 14, Martino Caporaletti 14, Franco Capelli 8, Francisco Suárez 2 y Nicolás Schettino 12 (fi); Santiago Estellez 12, Jacinto Cangelosi 9, Dionisio Sánchez 0, Simón Larrea 2, José Gualberto 0, Alejo Morro 7 y Romeo Mazzaro 0. DT: Julio Mazzaro.

Gimnasia (23+14+12+17): Natalio Santacroce 8, Segundo Lasarte 3, Yoscar Dinza 12, Ciro Melo 10 y Jesús Centeno 26 (fi); Tiago Olagüe 7, Gino Balbo 0 y Matías González 0. DT: Guido Lombardi.

Parciales: 14-23, 36-37 y 62-49.

Estadio: Fortín de las Morochas (Junín).