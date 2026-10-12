El ex Independiente recordó las amenazas antes del ascenso y denunció meses sin cobrar en Palmaflor, el club que vinculó con Evo Morales.

Pisano contó los aprietes de la barra de Independiente y su calvario en Bolivia

Matías Pisano repasó dos de los momentos más difíciles de su carrera, atravesados por las amenazas de una barra y los incumplimientos salariales. El futbolista de 34 años, actualmente en Deportivo Pasto de Colombia, contó cómo vivió la presión durante el paso de Independiente por la B Nacional y las dificultades que enfrentó en Palmaflor de Bolivia.

En una entrevista con Dupla Técnica, el jugador recordó que la barra de Independiente se presentó ante el plantel la víspera del desempate con Huracán, el partido que terminó con el regreso del Rojo a Primera División.

“El día anterior al desempate con Huracán vinieron los barras a apretarnos como diciendo ‘Muchachos, tienen que ganar este partido porque si no…’”, relató. Para describir el clima de aquella visita, agregó que “era matar o morir literal”.

Pisano calificó ese episodio como “duro y feo” y explicó que ya había atravesado situaciones similares durante sus años en Chacarita. Según contó, esas experiencias marcaron su manera de reaccionar frente a las intimidaciones.

ASCENSO BAJO PRESION

Su llegada a Independiente se produjo a mediados de 2013, con el equipo recién descendido. Ricardo Bochini y Salvador “Tano” Pasini, su entrenador en Chacarita, fueron decisivos para que se concretara el pase.

“Bochini era íntimo del Tano Pasini, que era mi técnico en Chacarita. Los dos quisieron que llegara al club. Bochini fue uno de los principales para meter mi nombre ahí”, explicó.

La primera práctica le dejó una advertencia de Miguel Ángel Brindisi, por entonces técnico del Rojo. “Mirá que yo no te pedí”, recordó que le dijo. Pisano ingresó en las primeras tres fechas y, tras el cambio de entrenador, encontró continuidad con Omar de Felippe hasta conseguir el ascenso.

La tensión acompañó al equipo desde el debut frente a Brown de Adrogué, que terminó en una derrota por 2 a 1. Según el futbolista, durante el trayecto entre el hotel y el estadio recibieron agresiones de sus propios hinchas.

“Desde el hotel hasta el estadio nos tiraron botellazos, huevazos, piedrazos. Los hinchas de Independiente, a nosotros, que la mayoría no habíamos descendido, éramos nuevos”, sostuvo.

Pisano recordó las expectativas de una hinchada que imaginaba victorias amplias en la categoría y el peso que eso tuvo sobre el plantel. “Ese ascenso nunca lo pudimos disfrutar porque ganábamos dos partidos y decían que ascendíamos, perdíamos uno y nos puteaban”, señaló.

LAS DEUDAS Y EL ABANDONO EL PALMAFLOR

Otro tramo del relato se concentró en su llegada a Bolivia a comienzos de 2023. Pisano definió la decisión de incorporarse a Palmaflor como una “gran cagada” en su carrera y vinculó las dificultades con los cambios que atravesó el club.

“Un club que lo compró Evo Morales, que estaba en Cochabamba, en plena ciudad. Se lo llevó al trópico, al medio de la selva, literalmente”, afirmó.

El jugador describió el entorno en el que vivía, rodeado de palmeras, monos, loros y arañas de gran tamaño. A esa adaptación se sumó una crisis económica que, según su testimonio, se profundizó después de la eliminación en la Copa Sudamericana.

“El club apostó a ese partido, pero quedamos afuera y no le entró dinero. Después de eso vino todo para atrás. Empezaron a desaparecer los pocos dirigentes que había y el club dejó de pagar”, relató.

Pisano aseguró que disputó seis meses y que quedó sin cobrar la mitad de ese período. Al tercer mes envió una carta documento para rescindir el contrato por falta de pago. También describió la situación de compañeros con salarios más bajos. “Había chicos que ganaban dos pesos y no tenían para comer”, denunció.

SU MIRADA SOBRE EL FUTBOL COLOMBIANO

Con pasos por América de Cali, Cúcuta y Deportivo Pasto, Pisano también habló de las diferencias que percibe entre el fútbol argentino y el colombiano en la manera de vivir los resultados.

“El jugador colombiano juega sin contexto”, opinó al ser consultado sobre esa idea. Desde su experiencia, sostuvo que en Colombia existe una relación más relajada con la derrota y una menor presión cotidiana.

“Al argentino le duele más. Perdés un partido y no querés salir de tu casa. Acá es más fluido eso”. También valoró que esa forma de vivir el fútbol permite estar “más tranquilo, menos estresado”.

Formado en Chacarita y con un paso por Independiente entre 2013 y 2015, Pisano construyó una carrera que incluyó equipos de Brasil, México, Emiratos Árabes y Grecia, además de Aldosivi, Palmaflor y el fútbol colombiano, donde juega actualmente.

Fuente: Bola Vip