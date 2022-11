Desafectan a Nico González por lesión y llaman a Ángel Correa

El futbolista arrastraba una molestia muscular y, al no poder recuperarse, Lionel Scaloni decidió dejarlo fuera del grupo de la Selección argentina. La noticia fue confirmada por la AFA.

Nicolás González, que venía con una molestia muscular, fue desafectado este jueves de la lista del Mundial Qatar 2022 y en su lugar fue convocado Ángel Correa. La noticia fue confirmada por la Selección argentina a través de sus redes sociales.

Cuando tras la goleada ante Emiratos Árabes Unidos Scaloni daba a entender que podía haber cambios en la lista, todas las miradas apuntaron de inmediato a Nicolás González: no fue al banco en el amistoso y todavía no se recuperó del desgarro que sufrió el 22 de octubre en el partido Fiorentina-Inter por la Serie A. Aquel día se retiraba llorando a los 10 minutos de partido.

“Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de Argentina convoca a Ángel Correa”, informó la Selección a través de sus redes sociales. Y aunque habla de algo puntual de este jueves, la dolencia venía de arrastre.

Scaloni, al tanto de que podía cambiar la lista hasta 24 horas antes del debut (que será el martes ante Arabia Saudita), entendió que era momento de realizar una variante ante la no recuperación de González. El que ingresa, ahora, es Ángel Correa, que en el recorte había quedado fuera de la lista de 26, pero que ante este cambio se gana un lugar de último momento.

Las palabras de Lionel Scaloni que anticipaban cambios en la lista

Tras el 5-0, que tuvo goles de Julián Álvarez, Ángel Di María (en dos oportunidades), Lionel Messi y Joaquín Correa, una frase postpartido del entrenador Lionel Scaloni encendió las alarmas.

“Tenemos algunos problemitas. Todavía tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, no puedo decirte el cien por ciento. Tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad”, reconocía el entrenador en una entrevista con TyC Sports.

“Uno cuando sale a jugar siempre quiere dar el máximo, no les podés decir que no metan la pierna. Algunos no jugaron por precaución porque tenían una molestia, el resto ha jugado y el que está bien ha jugado los minutos que pudo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no”, afirmó.