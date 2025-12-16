Desafío Leer: premian a una niña de Lago Posadas

En el marco de la cuarta edición del Premio al Chico Más Lector, una niña de la localidad de Lago Posadas fue reconocida como la lectora destacada de la región por su participación en la plataforma de la Fundación Leer.

El evento que se organiza anualmente tiene como finalidad distinguir a niñas, niños y adolescentes que más libros leyeron durante el año en la plataforma gratuita desafioelclub.leer.org.

En la edición 2025 participaron chicos y chicas de entre 7 y 17 años, representantes de cada provincia argentina, quienes fueron reconocidos por su compromiso sostenido con la lectura.

En este contexto cabe destacar que la propuesta es acompañada e impulsada en la provincia de Santa Cruz por el Consejo Provincial de Educación, en articulación con Fundación Leer.

Gracias al apoyo de la empresa Newmont, se otorgó un premio especial destinado al lector o lectora destacada de las localidades de Perito Moreno, Los Antiguos y Lago Posadas.

La ganadora fue Ariana Asevey, de 10 años, alumna de la Escuela Provincial Primaria Rural Nº 42 “Patrulla Soberanía” de Lago Posadas.

Como reconocimiento, Ariana recibirá 20 libros para su biblioteca personal y una biblioteca móvil con 100 libros que será destinada a su institución educativa, fortaleciendo el acceso a la lectura en su comunidad.

Al respecto, la directora ejecutiva de Fundación Leer, Patricia Mejalelaty, destacó que “el acceso al libro es uno de los aspectos clave en la formación de lectores autónomos y competentes. Un niño o niña que lee más, leerá mejor. Desafío Leer ofrece el acceso a libros de calidad para que los chicos se entusiasmen con la lectura y lean más durante todo el año”.

Desde su lanzamiento, la plataforma tuvo un impacto significativo a nivel nacional: 266.626 niñas y niños participaron del programa, se leyeron 866.173 libros y se acumularon 117.589 horas de lectura.

En la foto que ilustra este informe, se observa a Ariana acompañada por docentes durante un acto celebrado en la Escuela Rural Nº 42.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz