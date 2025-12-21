Desapareció hace un mes mientras hacía trekking en el Parque Nahuel Huapi

Lucas Álvarez, de 39 años y oriundo de Neuquén, se comunicó por última vez con su familia el 21 de noviembre.

Un amplio dispositivo de búsqueda se encuentra desplegado en la Patagonia por la desaparición de Lucas Adrián Álvarez, un hombre de 39 años que fue visto por última vez el 21 de noviembre tras dejar la vivienda que alquilaba en Bariloche para realizar una excursión en la montaña.

Álvarez registró su ingreso esa jornada a una de las rutas de trekking en el sector de Pampa Linda, ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, aproximadamente a 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche. El acceso al lugar circunda la margen sur del lago Mascardi y sigue hasta la base del Cerro Tronador, un área conocida por ser frecuentada por excursionistas y andinistas.

Según reportaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, Álvarez es oriundo de Neuquén capital y había manifestado, antes de su partida, su intención de llevar adelante una salida a la montaña, decisión sobre la que no volvió a informar a sus allegados. Su familia perdió contacto antes de que el hombre se notificara oficialmente en los registros de acceso al parque el 21 de noviembre, situación que encendió la alarma cuando pasaron las horas sin novedades de su regreso ni comunicación.

El operativo dispuesto tras la denuncia incluyó la activación de protocolos de emergencia y rescate en la región, con participación de la policía de Río Negro, la Fiscalía, organismos de seguridad y rescatistas de montaña. La investigación se orienta a reconstruir el itinerario posible de Álvarez y a reunir testimonios de quienes hayan estado en la zona de Pampa Linda desde su desaparición. Los esfuerzos se concentran en los senderos y circuitos más transitados, aunque las autoridades tampoco descartan que hubiera avanzado por rutas menos habituales.

Fuentes del caso expresaron a Infobae que se está siguiendo el rastrillaje cerca de la zona de El Bolsón, tras un llamado anónimo que asegura haber reconocido al hombre desaparecido en las últimas horas.