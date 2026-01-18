Un relevamiento con dron permitió dimensionar los daños ocasionados por el derrumbe ocurrido durante la madrugada de este domingo. Viviendas afectadas, terrenos fracturados y familias atravesadas por una pérdida total.

Desde el aire: el impacto del deslizamiento que sacudió a la comunidad

Un vuelo aéreo realizado por Lucas Gauna, integrante del equipo Luxor Mavic, dejó al descubierto la magnitud del deslizamiento que afectó al Cerro Hermitte en las primeras horas de este domingo 18 de enero de 2026.

Las imágenes captadas desde el aire muestran con claridad el alcance del fenómeno: sectores del cerro profundamente alterados, viviendas dañadas y parcelas de tierra partidas por el movimiento del suelo.

El registro permite observar un escenario de fuerte impacto, donde la geografía cambió de manera abrupta y numerosas familias vieron comprometido su entorno y su seguridad.

Casas alcanzadas por el corrimiento, calles deformadas y terrenos inestables conforman un panorama que evidencia la gravedad de la situación que afectó a casi 250 familias.

Lejos de lo espectacular, el material fue realizado con un enfoque cuidadoso y respetuoso, con el objetivo de aportar información y visibilidad a una realidad crítica.

Las imágenes funcionan como un testimonio necesario para comprender lo ocurrido y dimensionar las consecuencias de un evento que dejó a vecinos y vecinas frente a pérdidas materiales significativas y un futuro inmediato incierto.