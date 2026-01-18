Advierten riesgo de nuevos movimientos en las próximas 48 horas

Un relevamiento técnico detectó una aceleración de los procesos geológicos en el sector afectado en Km 3, donde decenas de personas debieron ser evacuadas. Especialistas recomiendan no regresar a las viviendas.

Durante la mañana de este domingo, autoridades y especialistas brindaron precisiones sobre la situación que atraviesa la zona afectada por movimientos del terreno y que ya provocó la evacuación de decenas de habitantes del barrio Sismográfica, mientras se evalúa hacer lo propio con quienes residen en El Marquesado.

En diálogo con Del Mar Digital, el geólogo José Paredes explicó que los estudios preliminares realizados desde el inicio del fenómeno evidencian cambios significativos en la dinámica del suelo.

Según detalló el profesional, durante la madrugada se registró un desplazamiento estimado en un 20% del área comprometida. Este proceso, lejos de estabilizar el terreno, genera una disminución de la presión general que, paradójicamente, favorece nuevos movimientos y aumenta el nivel de riesgo.

En ese marco, Paredes remarcó la necesidad de que las viviendas permanezcan desocupadas y solicitó que, al menos por las próximas 48 horas, no se regrese a la zona afectada. “Existe peligro en una parte importante de este sector”, advirtió, al tiempo que subrayó la importancia de evaluar cómo continúa manifestándose el fenómeno.

El operativo de prevención cuenta con la presencia de personal de Bomberos, quienes informaron que las áreas evacuadas permanecerán bajo custodia policial para resguardar las propiedades y evitar el ingreso de personas.

Por su parte, Sebastián Barrionuevo, referente de Defensa Civil, señaló que una vez completada la evacuación total se avanzará con las acciones correspondientes en función de la evolución del terreno. Mientras tanto, las familias y vecinos damnificados permanecen alojados y asistidos en los centros de evacuación dispuestos para tal fin.