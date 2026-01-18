Un deslizamiento de gran magnitud destruyó viviendas y provocó evacuaciones masivas en el barrio Sismográfica. La zona fue declarada de alto riesgo.

El Cerro Hermitte cedió y hubo que evacuar de urgencia a decenas de familias

Los habitantes del barrio Sismográfica vivieron una de las noches más dramáticas de su vida tras el desmoronamiento activo de la ladera sur del Cerro Hermitte, un fenómeno que provocó la destrucción de viviendas, el colapso de infraestructura urbana y la evacuación urgente de cientos de personas que debieron abandonar sus hogares con lo puesto, en medio del temor constante a nuevos desplazamientos de tierra.

El evento ocurrió alrededor de las 0.15 de la medianoche de este domingo cuando un fuerte estruendo, descripto por los vecinos como “explosiones” o “crujidos profundos”, marcó el inicio del movimiento del cerro. En cuestión de minutos, las calles comenzaron a agrietarse, los árboles a caer y las viviendas a ceder ante el avance del suelo.

CRUDOS TESTIMONIOS

“Se escuchó un ruido fuerte, como una explosión, y empezaron a moverse las paredes. Salimos corriendo porque el piso se abría”, relató una vecina visiblemente conmocionada, mientras descendía del barrio con su familia y sus mascotas en brazos

La magnitud del deslizamiento obligó a una evacuación inmediata, sin margen para protocolos previos. Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía del Chubut y personal municipal trabajaron contrarreloj para despejar la zona y rescatar a personas que, según testimonios coincidentes, quedaron momentáneamente atrapadas entre escombros.

“Los mismos vecinos tuvieron que sacar a otros vecinos de abajo de la tierra”, describieron testigos desde el lugar, mientras las autoridades intentaban establecer un perímetro de seguridad

Ante el colapso de las vías habituales, se abrió de urgencia un camino alternativo a través del campo de golf de Santa Lucía, que permitió la salida a pie y en vehículos. Allí se concentró el operativo de evacuación, con familias enteras cargando bolsos, documentos, medicamentos y animales domésticos.

“Salimos así nomás, no hubo tiempo de nada. Algunos volvieron después por los perros o los papeles”, contó otro vecino que aguardaba noticias de familiares en la zona baja del barrio.

SITUACION DE EMERGENCIA

imagen

El viceintendente, Maximiliano Sampaoli, confirmó la conformación de una mesa de situación de emergencia y remarcó que el fenómeno continúa activo. “Se ha formado una mesa de situación de emergencia. Están analizando desde distintos ámbitos y áreas la situación aquí en el barrio Sismográfica. Es un desplazamiento que se aceleró en las últimas horas y que está ocasionando muchísimos problemas”, señaló.

Sampaoli confirmó además que, pese a la gravedad del evento, no se registraron heridos ni víctimas fatales, un dato que fue ratificado por Bomberos Voluntarios durante todo el operativo nocturno.

“Por suerte hay que agradecer que no hay heridos ni víctimas que lamentar por el momento, pero la situación del cerro y de todas esas zonas sigue siendo inestable”, advirtió el funcionario.

Las evacuaciones se dispusieron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Albergue Deportivo Municipal, el Club Ameghino, el Parque Saavedra y la cancha del Club Talleres Juniors, donde se realizó el registro de las familias evacuadas para garantizar que todas hubieran logrado salir de la zona de riesgo.

Más allá del operativo de emergencia, el desastre reavivó fuertes cuestionamientos por parte de los vecinos, quienes aseguran que el colapso era previsible y que habían advertido sobre movimientos de suelo desde hacía semanas.

Otros testimonios apuntaron directamente a obras y movimientos de suelo realizados en la zona que —según sostienen— habrían acelerado el proceso de inestabilidad del cerro. “¿Por qué hicieron movimiento de suelo sabiendo que estaba al borde del derrumbe?”, se preguntó una referente barrial, mientras intentaba contener a familias en estado de shock.

ANTECEDENTES Y DRAMATISMO

Especialistas y antecedentes históricos indican que el Cerro Hermitte ya había registrado un desmoronamiento significativo en 1969, cuando la zona aún no estaba urbanizada. La pendiente inestable, sumada a lluvias recientes que lubricaron el suelo y a la presión de construcciones sobre la ladera, conformaron un escenario crítico que finalmente cedió.

Las autoridades confirmaron que geólogos y técnicos municipales continuarán evaluando el terreno con luz diurna, mientras se mantuvo vigilancia policial y de Defensa Civil durante toda la noche para evitar el reingreso de vecinos a áreas peligrosas.

Mientras las máquinas viales trabajan y las fuerzas de seguridad intentan contener la situación, la principal preocupación de los evacuados sigue siendo el futuro inmediato: ¿dónde dormirán, cuándo podrán volver y si sus viviendas resistieron el avance del cerro?

La imagen final de la madrugada fue la de familias enteras reencontrándose en los puntos de evacuación, algunas llorando por lo perdido, otras agradeciendo haber salido con vida. El Cerro Hermitte, sin embargo, continúa bajo observación constante, y el barrio Sismográfica permanece, por ahora, en silencio y en alerta.